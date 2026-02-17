Megszökött egy rab, a rendőrség nagy erőkkel keresi

Komoly riadalmat okozott a szökés, amely egy Somogy vármegyei őrizetből indult és most már Tolna irányába is kiterjedt a rendőrségi keresés. A hatóságok szerint a nigériai állampolgárságú Osuji Chibuzo feltehetően Dombóvár térsége felé vehette az irányt – írta a Teol.hu.

Szökésben a nigériai bűnöző

Fotó: Police.hu

A férfi eltűnését követően azonnal körözést adtak ki ellene és a rendőrség több vármegyében is megerősített ellenőrzéseket rendelt el.

Szökés miatt mozgósították a rendőröket

A körözést Kaposvár rendőrkapitánysága rendelte el, miután a fogvatartott 2026. február 13-án hatósági őrizetből távozott, majd nyoma veszett. A férfit azóta is nagy erőkkel keresik, ám eddig nem sikerült a nyomára bukkanni.

Az sem kizárt, hogy Tolna vármegye felé menekült, ezért a térségben fokozott rendőri jelenlétre kell számítani.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a szökésben lévő férfi tartózkodási helyéről érdemi információval rendelkezik, az haladéktalanul értesítse a hatóságokat. A fogolyszökés súlyos bűncselekménynek minősül, amely akár többéves szabadságvesztéssel is járhat.

