Sport

szökött rab

Elfogták a szökött magyar rabot Szlovákiában: filmbe illő menekülés után csaptak le rá – videóval

Egyetlen reggeli munkakezdés elég volt ahhoz, hogy teljes rendőri készültség alá helyezzenek egy egész térséget a Felvidéken. A magyar származású szökött rab eltűnése miatt napokig tartó hajtóvadászatot rendeltek el Szlovákiában.
szökött rabhajtóvadászatmagyardrogdílerelfogásFelvidékÓgyallarendőrség

Napokig tartó bizonytalanság és fokozott rendőri jelenlét követte azt az esetet, amely egy egész térséget megmozgatott Szlovákiában. A magyar származású szökött rab eltűnése komoly kérdéseket vetett fel a szlovák büntetés-végrehajtás működésével kapcsolatban is. A legfrissebb fejleményekről a Paraméter számolt be.

szökött rab
Tanácstalanság után hajtóvadászat, elfogták a szökött rabot,  Szabó Sándort Fotó: rendőrség/Ripost

Szökött rab Szlovákiában: reggel munkára indult, majd eltűnt

Ahogy azt az Origo is megírta, a botrány január 8-án kezdődött, amikor egy magyar nemzetiségű elítélt a börtönmunkáról egyszerűen eltűnt a felvidéki Ógyallán. A férfi a többi fogvatartottal együtt indult dolgozni, ám a reggel nyolc órai munkakezdésre már nem érkezett meg.

Az őrök csak percekkel később vették észre, hogy a rab eltűnt, addigra azonban már bottal üthették a nyomát. A hír pillanatok alatt eljutott a környező településekre, Révkomárom térségében pedig teljes rendőri készültséget rendeltek el.

Így verte át a szlovák hatóságokat a drogdíler

A 47 éves Szabó Sándor október óta volt rács mögött kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. Ecstasy és metamfetamin terjesztéséért ítélték el, azonban jó magaviseletére hivatkozva kiengedték börtönmunkára.

A szlovák sajtó beszámolói szerint a szökés nem volt véletlen. A menekülés minden részletét előre megszervezték: a börtön közelében egy fekete autó várta, amelybe a férfi másodpercek alatt beszállt, majd elhajtottak.

Rokonok segíthettek a menekülésben

A szökés után közvetlenül azt feltételezték, hogy abban a férfi rokonai is részt vehettek. Akkor még azt valószínűsítették, hogy Komárom térségében hagyhatták el vele az országot, ami tovább növelte a bizonytalanságot a környéken élők körében.

A rendőrség, a járási egységek, a városi rendészet és a kutyás járőrök is bekapcsolódtak a hajtóvadászatba, amelyet a büntetés-végrehajtási szervekkel közösen folytattak.

Napokig tartó hajtóvadászat, eredmény nélkül

Ógyalla önkormányzata hivatalos közleményben is megerősítette, hogy minden rendelkezésre álló eszközt bevetnek a szökevény felkutatására. A keresés napokig nem vezetett eredményre, miközben egyre több kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogyan tudott eltűnni egy felügyelet alatt álló elítélt.

Fordulat: elfogták a menekülő rabot Nemesócsán

A hajtóvadászat végül január legvégén hozott áttörést. 

A hatóságok Nemesócsán, a Komárom és Nagymegyer közötti településen fogták el a szökésben lévő elítéltet.

Viktória Borloková rendőrszóvivő közölte: a rabot január 30-án délelőtt a Komárom és Nagymegyer közötti településen, Nemesócsán fogták el. A férfit ezt követően a komáromi rendőrőrse szállították.

szökött rab
Sikeresnek bizonyult a szlovák rendőrség hajtóvadászata, lecsaptak a bujkáló Szabó Sándorra 
Fotó: rendőrség/Paraméter

Újabb büntetés várhat rá

  • A férfi cselekménye a bírósági végrehajtás akadályozásának minősül, amelyért a törvény egytől öt évig terjedő szabadságvesztést ír elő.
  • A hatóságok korábbi tájékoztatása szerint Szabó Sándort kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt 2 év és 18 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Büntetését a zselízi börtönben töltötte, és nem számított veszélyesnek, mivel nem erőszakos bűncselekmény miatt került rács mögé.

Innen dobbantott Szabó Sándor a rendőrök elől:

 

 

