Szolnoki gyilkosság: pénzért végzett a 79 éves férfival, bilincsben vitték a bíróságra – galériával

37 perce
Olvasási idő: 5 perc
Bilincsben, rendőri kísérettel érkezett meg a bíróságra a 46 éves férfi. A szolnoki gyilkosság gyanúsítottja a vád szerint brutálisan végzett egy 79 éves férfival, majd átkutatta a házat és készpénzzel távozott.
Szolnokügyészségbírósággyilkosságrablásidős férfirendőrségvallomás

Csütörtökön kora délután rendőri kísérettel szállították a bíróságra a gyanúsítottat. A szolnoki gyilkosság ügyében eljáró hatóságok szerint a 46 éves férfi 2026. február 16-án végzett egy idős ismerősével Szolnok kertvárosi részén – írja a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál.

szolnoki gyilkosság
A törvényszék elé kísérik a szolnoki gyilkosság gyanúsítottját
Fotó: Mészáros János/Szoljon.hu

A szolnoki gyilkosság gyanúsítottját bilincsben vitték a törvényszék elé

Ahogy azt az Origo is megírta, holtan találtak egy idős férfit szolnoki otthonában február 16-án délután. 

A gyilkos nem maradt sokáig ismeretlen, a rendőrök 15 órán belül elfogták a 46 éves férfit, aki a kihallgatáson beismerte tettét.

Az elfogásában részt vevő Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tisza MEKTO alegysége a rendőrségi fogdából kísérte át csütörtökön a férfit a Szolnoki Törvényszékre. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség minősített emberölés bűntette miatt indítványozta letartóztatását.

Az indítvány szerint a 46 éves, abonyi férfi a Vízpart körúti Uszály utcai házba délelőtt érkezett meg. 79 éves ismerőse beengedte az ingatlanba.

Fejbe verte, majd hegyes eszközzel támadt rá

A nyomozás eddigi adatai alapján a gyanúsított – egyelőre tisztázatlan előzmények után – rátámadt az idős férfira. A sértett fejét bántalmazta, majd egy hegyes, éles eszközzel többször megütötte és megsebesítette. A 79 éves férfi a helyszínen életét vesztette.

A hatóságok szerint a támadás után a férfi átkutatta a ház helyiségeit, majd készpénzzel a zsebében távozott.

Bizonyítékokat is eltüntethetett

Az ügyészség szerint a várhatóan súlyos büntetés miatt fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, továbbá attól is tartanak, hogy a gyanúsított megnehezítené a bizonyítást.

Az indítvány alapján a férfi a bűncselekményt követően eltüntette a terhelő bizonyítékok egy részét, köztük az elkövetéshez használt eszközöket és az általa viselt nadrágot.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a letartóztatását. A büntetőeljárás a minősített emberölés gyanúja miatt folytatódik.

A gyilkosról készült képgalériát ide kattintva tudja megtekinteni!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

 

