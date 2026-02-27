Ennyi volt, lehúzta a rolót a népszerű budapesti drogtanya

Február 21-én rendőri razziát tartottak a IX. kerületi klubban, ahonnan több száz ezer forint értékű ecstasy került elő. A fiatalok körében népszerű szórakozóhelyen rendszeresen árulták a drogot.
A IX. kerületi rendőrök február 21-én lecsaptak egy soroksári úti szórakozóhelyen. Mint kiderült, egy 22 éves férfi az alsónadrágjában 69 ecstasy-tablettát rejtegetett, de az otthonában is találtak még ebből, összesen körülbelül félmillió forint értékben – áll a Police.hu oldalán. A nyomozók szerint a fiatal rendszeresen árulta a szert „foci” fedőnévvel a helyszínen.
Rengeteg drogot találtak a szórakozóhely vendégeinél
Egy másik férfit is azzal gyanúsítanak, hogy részt vett a forgalmazásban. Rajtuk kívül még kilenc embert hallgattak ki kábítószer birtoklása miatt. Ők mind a klubban vásárolták vagy fogyasztottak a drogot. A BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai
a szórakozóhelyet február 27-től április 27-ig bezáratták, hogy megfékezze a kábítószer-forgalmazást.
