Ennyi volt, lehúzta a rolót a népszerű budapesti drogtanya

A IX. kerületi rendőrök február 21-én lecsaptak egy soroksári úti szórakozóhelyen. Mint kiderült, egy 22 éves férfi az alsónadrágjában 69 ecstasy-tablettát rejtegetett, de az otthonában is találtak még ebből, összesen körülbelül félmillió forint értékben – áll a Police.hu oldalán. A nyomozók szerint a fiatal rendszeresen árulta a szert „foci” fedőnévvel a helyszínen.

A szórakozóhely bejáratán már csak egy rendőrségi értesítés látható

Fotó: Police.hu

Rengeteg drogot találtak a szórakozóhely vendégeinél

Egy másik férfit is azzal gyanúsítanak, hogy részt vett a forgalmazásban. Rajtuk kívül még kilenc embert hallgattak ki kábítószer birtoklása miatt. Ők mind a klubban vásárolták vagy fogyasztottak a drogot. A BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai