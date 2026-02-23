Sokkot kapott Szorcsik Viki Mexikóban

Szorcsik Viki egy ideje Mexikóban, a Karib-tenger partvidékén nyaral. Annyira imádja ezt az országot, hogy ma már szinte hazajár ide, még a koronavírus-járvány időszakában is itt talált menedéket. Nemrég a paradicsomi környezet árnyoldalát is megismerhette a Blikk szerint, mivel Tulum környékén több kellemetlen élmény is érte.

Szorcsik Viki a Philipp Plein divatbemutatón, Budapesten

Fotó: MW Bulvár

Itt még boldogan mosolygok, mert nem tudtam, hogy mezítláb kell hazamennem motorral... mire visszaértem a sétából, a parton valaki ellopta a papucsomat vasárnap, az Úr napján”

– írta az Instagram-sztorijában megosztott fotójához a színésznő, aki ezután egy jóval nagyobb balhé kellős közepén találta magát.

Szorcsik Viki sokkot kapott a gépfegyveresek láttán

Konkrétan a legnagyobb nyugalomban fogyasztottam az ebédemet vasárnap, amikor egyszer csak közelről lövöldözést hallottam az utcán… Gyorsan kiszaladtam az étteremből, és láttam, hogy a tulumi főutcán a rendőrök rohannak valaki után, és ezerrel lőnek gépfegyverrel a nyílt utcán. Hát, köpni-nyelni nem tudok azóta sem… Én még ilyet csak filmekben láttam”

– fogalmazott Viki, aki videóra is vette a fegyveres készültséget.

Szorcsik Viki később arról számolt be, hogy Mexikóban érezhetően fokozódik a feszültség, és szerinte komoly események bontakozhatnak ki. Mint írta, a hadsereg nemrég végzett El Menchoval, aki az ország egyik legkegyetlenebb drogbárójaként vált hírhedtté, valamint a rettegett Jalisco New Generation Cartel irányítója volt. A színésznő úgy fogalmazott: a helyzet annyira elmérgesedett, hogy szerinte akár rendkívüli állapotot is el lehetne rendelni az országban.

Most már értem a mai incidenst, amiből most folyamatosan lesz itt is és egész Mexikóban… Gyújtogatások, lövöldözés, öldöklés. Arra kérték a turistákat és a helyi lakosságot, hogy ne menjen ki SENKI az utcára se este, se nappal, mert rendkívül veszélyes lehet… igen, ahogy azt ma épp láthattam is… Csodás napok elé nézünk”

– tette hozzá a celeb.

Amíg Szorcsik Viki Mexikóban veszélyes helyzetbe keveredett, a halálos balesetben meghalt Jákli Mónika volt férje Szlovákiában új életet kezdett. Boráros Gábor egy hatalmas virágcsokorral és egy kis dobozzal a kezében állt új szerelme ajtaja előtt, arra várva, hogy kilépjen hozzá a barátnője. Valószínűleg eljegyzési gyűrűt adott neki. Egyesek szerinte jól tette, mások szerint várhatott volna még kislánya édesanyjának temetése után pár hónapot. Részletekért kattintson ide!