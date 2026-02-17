Durva! Az éjszakában balhézott T. Danny egy másik celeb szerint

Egy belvárosi klubest többnyire kiszámítható mederben halad: dübörög a zene, hömpölyög a tömeg, időnként felcsapnak az indulatok, aztán mindenki a saját élményeivel tér haza. Az egyik este viszont egészen másképp alakult az egyik fővárosi szórakozóhelyen. A tánctéren váratlan összeveszett két ismert arc: a Házasság első látásra egykori szereplője, Dr. Gaál Zoltán és T. Danny, polgári nevén Telegdy Dániel – írta meg a Bors.

T. Danny maszkját az ominózus esetnél is viselte, Fotó: Bors

T. Danny agresszív volt a másik celeb szerint

Egy házibuliban kezdtünk a barátaimmal, aztán úgy döntöttünk, továbbmegyünk az éjszakába. Remekül éreztük magunkat, vártuk, mit hoz a folytatás”

– mesélte a TV2-s celeb. A csapat végül egy felkapott belvárosi szórakozóhelyen folytatta az estét, ahol hajnalra már összeért minden: a lüktető zene, az elfogyasztott italok és a fokozódó feszültség.

Magamra maradtam, ezért úgy döntöttem, megkeresem a hölgyeket, akikkel megbeszéltem, hogy találkozunk. Ekkor már hajnali kettő volt. Viszont nem várt konfliktusba kerültem egy sráccal, akiről később tudtam meg az egyik barátomtól, hogy T .Danny”

– árulta el Gaál Zoltán, aki amúgy fogorvos. A rapper a buliban is eltakarta az arcát, ezért nem ismerte fel.

Kicsit furcsálltam, hogy maszkban van, nem tudtam, hogy ez a védjegye, mivel korábban nem ismertem”

– tette hozzá.

Megindultam volna kifelé, Dani rám szólt, hogy ne lökdösődjek. Mondtam neki: tesó, egy helyben állok, táncikálok. Erre nagyon agresszívan, arrogánsan szólt hozzám”

– magyarázta a celeb.

Elmondása szerint végül nem fajult tettlegességig a vita, mert Dani ismerősei igyekeztek lecsillapítani az indulatos zenészt, a légkör azonban így is rendkívül feszült maradt.

Biztos, hogy volt benne valami, az alkohol minimum. A haverjai csitítgatták, hogy ne legyen nagy balhé. Szerintem titkon arra vágyott, hogy megverjen. Szóval Danikám, ha benne vagy, bokszoljunk egyet! Úgyis rám férne, hogy valaki helyre tegye az arcomat, mert megint túl nagy lett”

– fogalmazott viccesen az Instáján.

T. Danny menedzsere tiszta vizet öntött a pohárba? Fotó: Bors

T. Danny semmire sem emlékszik

A másik fél egészen másként emlékszik az estére. T Danny menedzsere, Sticza Gergő először cáfolta az elhangzottakat, majd később – miután egyeztetett az előadóval – azt közölte, hogy Dani nem tud a szóban forgó incidensről, és nem is érti, miről van szó. A menedzser megerősítette, hogy az énekes valóban megfordult az érintett szórakozóhelyen, ugyanakkor állítása szerint semmiféle konfliktus nem maradt meg benne az estéről. Hogy félreértés, eltérő visszaemlékezések vagy a belvárosi éjszaka felfokozott hangulata vezetett-e ehhez a különös helyzethez, egyelőre nem lehet biztosan megmondani. Annyi azonban bizonyos: ritkán fordul elő, hogy ismert szereplők nyilvános helyen vesszenek össze.