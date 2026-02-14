Autóbalesete után megszólalt Tállai András államtitkár

Amint arról az Origo is beszámolt, súlyos közlekedési baleset történt szombaton délelőtt Gelej és Mezőcsát között, ahol egy autó fának csapódott. A járműben Tállai András, az Agrárminisztérium államtitkára és még egy személy utazott, mindketten könnyebb sérüléseket szenvedtek. A mentők kivizsgálás céljából kórházba szállították őket.

Autóbalesetet szenvedett Tállai András államtitkár Fotó: Facebook

Közösségi oldalán erősítette meg a baleset tényét Tállai András

„Igaz a hír, a mai nap folyamán szolgálati autómmal lakossági fogadóórára utazva balesetet szenvedtünk kolléganőmmel. A gépjárművet én vezettem. Az incidensnek rajtunk kívül nem volt más érintettje, mi könnyebb sérüléseket szenvedtünk” – írta bejegyzésében az államtitkár.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7-es számú választókerületének fideszes képviselőjelöltje köszönetet mondott a hatóságok precíz, pontos, mindenre kiterjedő munkájáért és emberségéért, majd

hangsúlyozta, hogy az ilyenkor szükséges teszteket elvégezték, és természetesen semmilyen befolyásoltság alatt nem állt.

Végül elnézést kért mindazoktól, akiknek az elrendelt útzár kellemetlenséget okozott.