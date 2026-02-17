Brutális családi dráma: saját húga életére tört késsel egy férfi

Egy Pest környéki férfi gyógyszereket vett be, majd késsel rátámadt a húgára és annak barátjára, végül felgyújtotta a családi otthont. A Pest Vármegyei Főügyészség emberölés kísérlete és más bűncselekmények miatt emelt vádat ellene a támadás miatt – írta a Borsonline.hu.

A lángok elől az ablakon menekült ki a férfi húga és párja a késes támadás után

Fotó: ugyeszseg.hu

Így zajlott a brutális támadás

A férfi korábban együtt élt édesanyjával és a húgával, de külföldre ment dolgozni. Az ottani élete során drogfüggővé vált. 2024 májusában gyógyszereket vett be, majd üzent az édesanyjának. Az anyuka elküldte a lányát és annak kedvesét a családi házhoz, hogy segítsenek a fiának. A pár megérkezett, majd úgy döntött, hogy kihívják a rendőrséget. Viszont a férfit nem találták meg, mert elbújt az udvaron.

Miután a rendőrök elmentek, a férfi előbújt rejtekhelyéről, két kést ragadott, berúgta a szobaajtót és rátámadt testvérére és annak párjára.

Megpróbálta megszúrni a húgát és a párját is, de végül sikerült elvenni tőle a késeket. Ekkor az emeleti szobába menekült, ahol tüzet gyújtott, majd a melléképületből vegyszereket dobott a lángokra.

A sértettek az ablakon keresztül tudtak kimenekülni, a tűzoltók pedig később megfékezték a tüzet.

A rendőrök végül a férfit a melléképület tetejéről hozták le, a családtagok pedig szerencsére könnyebb sérülésekkel megúszták az esetet.

A főügyészség a férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete, több ember sérelmére elkövetett támadás és közveszélyokozás miatt vádolja. A bíróságnak szabadságvesztést és közügyektől eltiltást javasolnak, bűnösségről a Budapest Környéki Törvényszék dönt majd.

Amíg a Pest környéki férfi begyógyszerezve rátámadt a saját testvérére, Veszprém vármegyében egy látszólag apró vita is tragédiához vezetett. Ott egy férfi bicskával támadt a szomszédjára, mert nem volt megelégedve a javításokkal és végül halálos sérülést okozott.

