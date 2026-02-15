Buszsofőrre támadt az ittas utas, miután felszólították, hogy hagyja el a buszt

Vádat emeltek az ellen a harmincas éveiben járó férfi ellen, aki 2025 tavaszán többször megütött egy buszsofőrt, mert az felszólította a jármű elhagyására. A támadás miatt vádat emeltek ellene – írta a Szon.hu.

A sofőr csak a szabályokat tartotta be, mégis támadás áldozata lett

Forrás: szon.hu / illusztráció

Hiába szóltak neki, támadásba lendült és fenyegetőzött

A vád szerint 2025 tavaszán egy harmincas éveiben járó férfi felszállt egy indulásra kész buszra Nyíregyházán az autóbusz-állomáson. Már akkor látszott rajta, hogy erősen ittas állapotban szeretett volna utazni. A buszsofőr ezt észrevette, ezért szólt neki, hogy ilyen állapotban nem utazhat, és megkérte, hogy szálljon le. A férfi azonban ezt nem volt hajlandó megtenni. Ehelyett elkezdett kiabálni és csúnyán beszélni a sofőrrel.

Amikor a sofőr újra felszólította, a részeg utas hirtelen felé fordult és kétszer vállon ütötte ököllel. A támadás közben tovább szidta, sőt azzal is megfenyegette, hogy később, munkaidőn kívül is meg fogja keresni.

A sofőr a bántalmazás miatt megsérült, de szerencsére nyolc napon túl gyógyuló sérülésekre nem tett szert.

Az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és könnyű testi sértés miatt emelt vádat. A férfira felfüggesztett börtönt kértek.

A közelmúlt eseményei ismét rámutattak, mennyire kiszámíthatatlan lehet az erőszak. A nyíregyházi buszsofőr elleni támadás mellett a Gyulai Törvényszék hirdetett ítéletet egy halálos késeléses támadás ügyében, amely egy ismert küzdősportedző életét ontotta ki.