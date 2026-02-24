Brutális benzinkúti támadás Körmenden: a maradandó fogyatékosság miatt bekeményített a törvényszék

2023 áprilisában egy körmendi benzinkúton történt az az incidens, amely később büntetőüggyé vált. A támadás során egy férfi – részegen – ököllel arcon ütötte ismerősét – írja a Vas vármegyei hírportál.

Brutális támadás a benzinkúton

Fotó: Illusztráció/Pexels

Támadás a körmendi benzinkúton

Az ítéleti tényállás szerint a férfi a benzinkúton összeveszett az ismerősével a támadás előtt. Az áldozat olyan sérüléseket szenvedett, amelyek maradandó fogyatékossághoz és súlyos egészségromláshoz vezettek.

A Körmendi Járásbíróságon a maradandó fogyatékosságot és súlyos egészségromlást okozó súlyos testi sértésben bűnösnek találták a férfi, amiért – halmazati büntetésül – 2 év szabadságvesztésre, 3 év közúti járművezetéstől eltiltásra és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte – számolt be a részletekről a Vaol.hu.

Lopás és ittas járművezetés is a rovásán

A férfi korábban sem élt jogkövető életet. 2022 májusában Szentgotthárdon két segédmotoros-kerékpárt is ellopott. Emellett kábítószertől befolyásolt állapotban és közepesen részegen volán mögé ült.

Súlyosabb ítélet másodfokon

A Vas Vármegyei Főügyészség másodfokon a büntetés súlyosbítását indítványozta. A Szombathelyi Törvényszék megváltoztatta az ítéletet: a szabadságvesztés és a közügyektől eltiltás tartamát 3-3 évre emelte, továbbá pénzbüntetést is kiszabott. A férfi így súlyosabb büntetéssel néz szembe a brutális támadás következményei miatt.

Pénzbehajtás Cegléden: brutális verés és lőfegyver – lecsaptak a kommandósok - videókkal

Tartozásból indult vita fajult súlyos erőszakká Pest vármegyében. A pénzbehajtás Cegléden brutális veréssel, lövésekkel és fenyegetéssel zajlott, végül kommandósok ütöttek rajta a két férfin. Kíváncsi a részletekre? Kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.