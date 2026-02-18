Négyszer is nyakon szúrta szomszédját egy borsodi férfi

Egy borsodi kis faluban, Felsőnyárádon majdnem végzetes tragédia történt. Egy idős asszony és szomszédja közötti vita elfajult, támadásba torkollott. A férfi, aki időnként pénzért besegített az idős asszonynak, többször próbált kölcsön kérni tőle, de ismerőse rendre nemet mondott – írta a Boon.hu.

A Miskolci Törvényszék ítéletet hozott az idős asszony elleni támadás ügyében

Forrás: MW

Brutális támadás a saját otthonában

2024 márciusában az elkövető ismét felkereste ismerősét az otthonában, hogy pénzt kérjen tőle.

Amikor az asszony nemet mondott, a férfi hirtelen felugrott, a kanapé háttámlájához szorította és zsebkéssel négyszer megszúrta a nyakát.

Miközben az áldozat segítségért kiabált, a támadó egy párnát szorított az arcához, hogy tompítsa a hangját. Az asszony leesett a földre, ekkor a férfi végre leemelte a párnát róla, hogy áldozata elmondhassa, hol tartja a pénzt. El is árulta. A támadó kivette a telefonjából a 20 ezer forintot, majd elsétált. Enni valót és alkoholt vett a bűncseleménnyel zsákmányolt, kevéske pénzből.

Eközben az asszony négykézláb kúszva kért segítséget a szomszédjától. A nyakszúrások 8 napon túl gyógyuló sérülést okoztak, és bár életveszélyes állapot nem alakult ki, orvosi segítség nélkül a sérülés gyorsan akár halálos kimenetelű is lehetett volna.

A Miskolci Törvényszék a férfit nyereségvágyból elkövetett, idős és korlátozottan védtelen személy sérelmére irányuló emberölés kísérlete miatt 10 év börtönre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, feltételes szabadlábra helyezés nem lehetséges. Enyhítő körülményként a beismerés és a bocsánatkérés szolgált, súlyosítóként pedig a büntetett előélet, az útonálló jelleg, valamint a kétszeresen is minősített bűncselekmény. A vádlott és védője elsődlegesen a jogi minősítés megváltoztatásáért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett, az ügyészség 3 munkanapot tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.

Sajnos nem a szomszédok közötti vita a legsúlyosabb, ami történhet egy faluban. Pest környékén egy családi konfliktus is tragédiába torkollott, amikor egy férfi késsel támadt a húgára és annak párjára, majd felgyújtotta a házat.