Négyszer is nyakon szúrta szomszédját egy borsodi férfi

Egy borsodi kis faluban, Felsőnyárádon majdnem végzetes tragédia történt. Egy idős asszony és szomszédja közötti vita elfajult, támadásba torkollott. A férfi, aki időnként pénzért besegített az idős asszonynak, többször próbált kölcsön kérni tőle, de ismerőse rendre nemet mondott – írta a Boon.hu.
Brutális támadás a saját otthonában
2024 márciusában az elkövető ismét felkereste ismerősét az otthonában, hogy pénzt kérjen tőle.
Amikor az asszony nemet mondott, a férfi hirtelen felugrott, a kanapé háttámlájához szorította és zsebkéssel négyszer megszúrta a nyakát.
Miközben az áldozat segítségért kiabált, a támadó egy párnát szorított az arcához, hogy tompítsa a hangját. Az asszony leesett a földre, ekkor a férfi végre leemelte a párnát róla, hogy áldozata elmondhassa, hol tartja a pénzt. El is árulta. A támadó kivette a telefonjából a 20 ezer forintot, majd elsétált. Enni valót és alkoholt vett a bűncseleménnyel zsákmányolt, kevéske pénzből.
Eközben az asszony négykézláb kúszva kért segítséget a szomszédjától. A nyakszúrások 8 napon túl gyógyuló sérülést okoztak, és bár életveszélyes állapot nem alakult ki, orvosi segítség nélkül a sérülés gyorsan akár halálos kimenetelű is lehetett volna.
A Miskolci Törvényszék a férfit nyereségvágyból elkövetett, idős és korlátozottan védtelen személy sérelmére irányuló emberölés kísérlete miatt 10 év börtönre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, feltételes szabadlábra helyezés nem lehetséges. Enyhítő körülményként a beismerés és a bocsánatkérés szolgált, súlyosítóként pedig a büntetett előélet, az útonálló jelleg, valamint a kétszeresen is minősített bűncselekmény. A vádlott és védője elsődlegesen a jogi minősítés megváltoztatásáért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett, az ügyészség 3 munkanapot tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.
Sajnos nem a szomszédok közötti vita a legsúlyosabb, ami történhet egy faluban. Pest környékén egy családi konfliktus is tragédiába torkollott, amikor egy férfi késsel támadt a húgára és annak párjára, majd felgyújtotta a házat.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.