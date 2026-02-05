Tinédzser szúrta hátba a rendőrt, az elkövető ellen hajtóvadászat indult

Brutális támadás rázta meg szerda este Nagybányát, egy szolgálaton kívüli rendőrre ugyanis késsel támadtak az utcán. A hátulról érkező szúrások váratlanul érték a sértettet, akinek élete szó szerint hajszálon múlt – írta a Maszol.

A támadás után kórházba került a rendőr

A rendőrt kétszer szúrták meg, és csak a szerencsének, vagy inkább a csodának köszönhető, hogy nem szenvedett halálos sérüléseket. A támadó a helyszínről azonnal elmenekült, akinek felkutatására nagyszabású rendőrségi akció indult.

Támadás a semmiből, tinédzser volt az elkövető

A helyi sajtó információi szerint az áldozat egy 42 éves rendőr, míg az elkövetéssel egy mindössze 16 éves fiatal gyanúsítható. A rendőrség jelentős erőket mozgósított, végül sikerült elfogni a fiatalt, aki jelenleg őrizetben van.

A megszúrt rendőrt a Nagybányai Megyei Kórház sürgősségi osztályára szállították, ahol ellátták a sérüléseit. Az Europol rendőrszakszervezet közleményében azt hangsúlyozta az eset kapcsán, hogy elfogadhatatlannak tartják, hogy egy európai város utcáin ilyen erőszakos támadás érhet egy rendfenntartót.

Sajnálatos módon a késeléses esetek nem ritkák itthon sem, a közelmúltban Szentendrén történt egy olyan tragédia, ahol egy férfi minden előzmény nélkül saját édesapját szúrta le.