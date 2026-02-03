Van ennél undorítóbb? Éveken át molesztálta a diáklányokat a győri katolikus iskola tanára

Egy Győr-Moson-Sopron megyei katolikus iskola volt tanára ellen vádat emeltek, miután kiderült, hogy éveken át határátlépő magatartást tanúsított diákjaival szemben. A férfit négyrendbeli kiskorú veszélyeztetésével vádolják; az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést és a tanári pályától való eltiltást indítványozott – írta a Blikk.hu.

Vádat emeltek a katolikus iskola tanára ellen, miután az diáklányokat molesztált

Fotó: Unsplash

Az ügy 2024 tavaszán robbant ki, amikor felkerült az internetre egy videó, amelyben egy iskola tanárnője beszélt az iskolai történésekről. Bár a felvétel hamar eltűnt, a történet nyomot hagyott: a Szemlélek keresztény magazinban az egyik érintett diák édesanyja név nélkül mesélte el lánya éveken át tartó szenvedését.

A tanár már általános iskolás korában kezdett közeledni a lányhoz

A gyermek csak nyolcadikosként értette meg, hogy a helyzet visszaélésszerű. A szülő beszámolója szerint a pedagógus gyakran igazgatta a lánya haját, megérintette a nyakát, és hiába kérte a lány, hogy hagyja abba, a viselkedés folytatódott.

Más diákok is jeleztek hasonló problémákat, de sokan féltek szólni, vagy otthon hallgattak a történtekről.

A helyi plébános viszont komolyan vette a panaszokat, és beszámolt róluk a püspökségnek. A tanár közben elhagyta az iskolát, de a diákoknak még hosszú ideig részt kellett venniük az óráin. A hatóságok első vizsgálata nem talált bűncselekményre utaló jeleket, de a nyomozást később újraindították.

2024 júliusában visszavonták a korábbi megszüntető határozatot, mivel a vizsgálatot nem tartották elég alaposnak.

A Szemlélek cikke arra is rávilágított, hogy az ügyet kirobbantó tanárnőt az iskola igazgatónője a fenntartó egyházmegye egyetértésével elbocsátotta. A Győri Járási Ügyészség vádirata szerint a férfi szándékosan és súlyosan megszegte pedagógusi kötelességeit. Magatartásával túllépte az elfogadható tanár-diák határokat, és veszélyeztette a diákok érzelmi és erkölcsi fejlődését.

Dr. Ferenczi-Borbély Veronika ügyészségi szóvivő a sértettek védelmére hivatkozva további részleteket nem közölt. Az ügy hamarosan a bíróság elé kerül; az előkészítő ülést a Csornai Járásbíróság tartja.

Nem csak hazánkban volt példa ilyen bűncselekményre. Christina Formellát, egy Illinois állambeli középiskola korábbi gyógypedagógusát és fociedzőjét március közepén vették őrizetbe. Az intézkedésre azután került sor, hogy egy diák anyja azt állította: 15 éves fia telefonján olyan üzenetekre bukkant, amelyek arra utalnak, hogy a tanárnő és a tinédzser lefeküdtek egymással.