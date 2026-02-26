Nem került börtönbe a katolikus tanár, aki molesztálta a tanítványait

Egy Győr-Moson-Sopron vármegyei katolikus iskola falai között évekig olyan játszma zajlott, amelynek szabályait csak a 65 éves tanár ismerte, áldozatai pedig, akik 12–14 éves lányok voltak, csak később jöttek rá, mi történt velük. A pedagógus, aki a bizalommal és a tekintélyével visszaélve átlépte a fizikai érintkezés határait, végül a bíróság előtt, szembesülve a bizonyítékokkal, beismerte tettét. Egy év tíz hónap börtönbüntetésre ítélték, amelyet három évre felfüggesztettek, és öt évre eltiltották minden kiskorúakkal kapcsolatos munkától – írta a Blikk.hu.

A tanár beismerte tettét, felfüggesztett börtönbüntetést kapott, és eltiltották kiskorúak nevelésétől

Fotó: Csudai Sándor

Hiába ismerte be, nem kerül börtönbe az egyházi iskola tanára

A 65 éves férfi ellen azért emelt vádat az ügyészség, mert a 2021 és 2023 közötti tanévekben rendszeresen átlépte a megengedhető fizikai érintkezés határait kiskorú lánytanítványaival szemben.

A diákok beszámolói szerint a tanár gyakran simogatta a hátukat, hajukat és lábukat, egy esetben pedig egy tizenhárom éves lány mellkasához is hozzáért, bár ezt a bíróság nem minősítette egyértelműen szexuális célzatú mozdulatnak.

A nyomozás során kiderült, hogy a férfi viselkedése nem volt új keletű, felnőtt öregdiákok is hasonló tapasztalatokról számoltak be, de az ő panaszaik korábban következmények nélkül maradtak. Az ügy 2024-ben került a nyilvánosság elé, miután egy tanárnő internetes videóban beszámolt a történtekről. A gyermekek védelmében végül a helyi plébános tett döntő lépést, aki a lányok jelzéseit komolyan vette és a püspökséghez fordult, amivel elindította a hivatalos eljárást.

Az egyik érintett szülő a Szemlélek magazinnak adott interjúban beszélt arról a nehéz folyamatról, amely során lányában csak nyolcadik osztályos korára tudatosult, hogy a tanár közeledése visszaélés.

Bár a férfi a nyomozók előtt még tagadta a vádakat, a bíróságon már elismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság ítélete értelmében a nyugdíjast egy év tíz hónap börtönbüntetésre ítélték, melynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztették. Emellett a volt pedagógust öt évre eltiltották minden olyan foglalkozástól, amely kiskorúak nevelésével, felügyeletével vagy gondozásával kapcsolatos.