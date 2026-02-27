Hírlevél
randi

Krumplit és oldalast kért a nő a szexrandira, ami ezután történt, arra senki sem számított

Öt órát vonatozott a remélt szerelemért egy somogyi férfi, aki még az élelmiszert és az albérletet is kifizette szíve választottjának. A nagyvonalú udvarló végül pofára esett, mivel a társkereső platformon megismert nő gátlástalanul becsapta és kiforgatta a pénzéből.
A testi együttlét reményében vágott bele a több mint ötórás vonatútba egy Somogy vármegyei férfi, aki egy társkereső alkalmazáson keresztül ismerkedett meg későbbi kifosztójával. A 2025 telén lebeszélt találkozó azonban romantikus kaland helyett csúfos átveréssel végződött a Békés vármegyei nő mesterkedései miatt – írta a Sonline.hu.

szextrend társkereső
Randizni indult egy társkeresőn megismert nővel, de rosszul járt (Illusztráció)
Fotó: Vija Rindo Pratama / Pexels

Oldalas és krumpli lett a társkereső randi vége

A romantikus kaland reményében érkező férfi számára hamar rémálommá vált a találkozó, ugyanis kiszemeltje egy áruházi parkolóban több napra elegendő élelmiszert – köztük két kiló oldalast és krumplit – vásároltatott vele. A nő ráadásul a „randihelyszín” bérlésére is kicsalt tőle egy jelentősebb összeget, majd a zsákmánnyal együtt egyszerűen felszívódott, magára hagyva a jóhiszemű udvarlót.

A pórul járt férfi összesen 75 ezer forintot bukott a félnapos utazáson és a bevásárláson, így most polgári jogi úton követeli vissza a pénzét. A Kaposvári Járási Ügyészség csalás vétsége miatt emelt vádat a húszas éveiben járó nő ellen, aki a társkereső platformot csupán gátlástalan haszonszerzésre használta fel.

Miközben a somogyi férfi egy szerencsétlenül elsült randi során csak a pénzét és az önbecsülését veszítette el, a Corvin-negyed aluljárójában egy sokkal sötétebb tragédia bontakozott ki, ahol szerdán egy élettelen holttest látványa fagyasztotta meg a vért a járókelőkben.

 

