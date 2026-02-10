A vádirat szerint 2025 májusában egy férfi elhatározta, hogy nőként regisztrál egy társkeresőn és fényképeket is feltesz. Azokat, amelyeket egy nőtől kapott. Feltöltés előtt manipulálta a fotókat. Egy internetes program segítségével ismerőse arcképét fehérneműs, illetve meztelen női testekre szerkesztette rá.

Férfi árnyéka (illusztráció): Női ismerőse fényképeivel regisztált a társkeresőn egy férfi

Fotó: Vojtech Okenka / Pexels.com

Ezeket a módosított fotókat tette fel a társkeresőre, ahol azok hozzáférhetővé váltak. Többen is látták, és voltak olyanok, akik közvetlenül felvették a kapcsolatot a nővel. Az elkövető ezzel súlyos érdeksérelmet okozott az ismerősének.

Sárváron áll bíró elé a társkeresős csaló

Hogy mi motiválta, az nem derül ki a Vaol.hu cikkéből. Még az is elképzelhető, hogy bosszúból tette. Egy biztos, hogy sorsáról a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.