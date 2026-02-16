Lecsapott a TEK a tatabányai csikágóban

Tatabánya hétfő reggel csendjét rendőrautók és fekete ruhás kommandósok törték meg a Mártírok úton, a Kodály tér közelében. A helyiek szerint a TEK az egyik társasházba ment, kábítószerrel kapcsolatos ügyben. A hírek gyorsan terjedtek a környéken – írta a Kemma.hu.

TEK kommandósok és rendőrautók lepték el a Mártírok útját Tatabányán hétfő reggel

Forrás: 24 Óra

Valóban kábítószert keresett a TEK a Mártírok útján?

A lakók beszámoltak a hajnali eseményről a helyi hírportálnak. Elmondásuk szerint a rendőrök konkrétan egy adott lépcsőházba vonultak be, ahol a feltételezések szerint dílerekre csaphattak le. Hivatalos visszaigazolás még nem érkezett a rendőrségtől.

Éva reggel 8 körül vitte a gyerekeket óvodába.

Csak a két parkoló rendőrautót láttuk, semmi mást. Üres volt, csak ott álltak. A két kisfiam megnézegette őket, aztán siettünk tovább az oviba"

– mesélte.

Én csak a hangzavart és a kiabálást hallottam, de mire kinéztem az ablakon, már nem láttam semmit. Úgy hallottam, hogy a tömb mögötti parkolóban foghattak el valakit. Az én ablakaim a játszótérre néznek

– idézte fel egy idős asszony.

Gábor szerint nem ez volt az első ilyen eset a környéken.

Pár évvel ezelőtt már voltam szemtanúja egy elfogásnak itt. A dohányboltba mentem, amikor láttam, hogy a rendőrök épp betesznek valakit az autóba"

– mondta.

Tamás sem lepődött meg a razzián, régóta lakik ott.

A Kodály tér és az Ifjúság útja közötti rész mindig is problémás volt. Drogosok, alkoholisták, hajléktalanok gyakran megjelennek esténként sokszor hallani kiabálást

– mesélte.

Szilvi szerint a Gál István lakótelepen is hasonló történt:

Elég gyakran történik itt valami. Legutóbb egy késeléshez jöttek kutyás rendőrök, de sajnos olyan is volt már, hogy a férjem a Flaska előtt próbált már újraéleszteni valakit."

Nem a tatabányai TEK-razzia volt az idei év első ilyen esete. Január 16-án a Terrorelhárítási Központ egységei gyorsan kiértek a győri Ifjúság körúton egy férfihez, aki viperával, gázsprayvel és egy fegyvernek látszó tárggyal fenyegetőzött.