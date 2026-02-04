Mindent maguk alá temettek az összedőlt templomtorony romjai

Kedd este váratlanul összeomlott a romániai szilágycsehi református templom tornya, és hatalmas zajjal az útra zuhant. A robajszerű omlást követően azonnal érkezett a bejelentés a 112-es segélyhívóra, a hatóságok pedig rövid időn belül lezárták az érintett útszakaszt, teljesen megbénítva a környék forgalmát – írta a Blikk.hu.

A szilágycsehi református templom tornya az úttestre zuhant a kedd esti omlás után

Fotó: Katasztrófavédelem

Keresőkutyák is dolgoznak a templom romjai körül

A helyszínre több egységgel érkeztek a szilágycsehi és a zilahi tűzoltók. A mentési munkálatokban részt vesz a SMURD mentőszolgálat, egy speciális felszerelésű beavatkozó jármű, valamint romkutatásra kiképzett keresőkutyás csapat is. Az egységek a romok eltakarításán és a terület átvizsgálásán dolgoznak,

mivel nem zárható ki, hogy valaki az omlás idején a közelben tartózkodott.

Az átfésülés nemcsak az úttestre, hanem a templom környezetére és belső tereire is kiterjed. A hatóságok szerint több, a közelben parkoló jármű megrongálódott.

Arról egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás, hogy történt-e személyi sérülés.

A mentés jelenleg is folyamatban van, a rendőrség biztosítja a helyszínt, a forgalmat elterelik. A lakosságot arra kérik, hogy kerüljék el az érintett területet, és a hatóságok közléseit kövessék.