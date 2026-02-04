Kiderült, mi okozta a szilágycsehi református templom tornyának összeomlását – képek

Hírlevél
Bár a szakemberek tudtak a szilágycsehi műemléktorony szerkezeti gyengeségeiről, a kedd esti omlás mindenkit váratlanul ért. Az egyházkerület azonnali adománygyűjtésbe kezdett, hogy a romba dőlt történelmi templom tornyát újjáépíthessék.
Sokkolta a Szilágy megyei lakosokat a hír, miszerint kedd este váratlanul összeomlott a szilágycsehi református templom évszázados tornya. A 15-16. századi gótikus alapokra épült templom a térség egyik legfontosabb műemléke, amelyen éppen nagyszabású, 750 millió forintos felújítás zajlott – írta az MTI.hu.

templom torony felújítás
Felújítás közben tudták meg, hogy a templom toronyszerkezete instabil lett az évszázadok alatt
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Tudták, hogy a templom nem biztonságos

Bár a szakemberek tudták, hogy a torony szerkezete gyenge, 

a kedd esti omlás mindenkit váratlanul ért, hiszen a falak akkor dőltek le, amikor a munkások már befejezték a napi feladatokat és hazamentek. A lezúduló törmelék maga alá temetett egy parkoló autót és megsebesített egy helyi rendőrnőt is, aki éppen a munkahelyére tartott, de szerencsére életveszélyes sérülés nem történt.

templom torony felújítás
Halálos áldozatot nem követelt az összeomlott torony
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A tragédia hátterében súlyos statikai problémák álltak, a lelkész elmondása szerint ugyanis 

a felújítást éppen a mennyezeten megjelent repedések miatt kezdték el. 

A vakolat leverése után vált világossá, hogy a torony falai életveszélyes állapotban vannak, ezért a belső kitámasztást már elvégezték, a külső megerősítést pedig éppen a szerdai napra tervezték. A szakértők szerint 

a torony alatti talaj mozgása is közrejátszhatott a katasztrófában, 

de a templomhajó szerencsére megmenekült, mivel a toronyrész gyakorlatilag levált az épületről az omlás során.

templom torony felújítás
Éppen a toronyszerkezet miatt kezdték meg a felújítást, de az már nem várt tovább
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a román művelődési minisztérium is válságstábot hozott létre a romok eltakarítására és az okok kivizsgálására. 

Mivel a károk mértéke és az újjáépítés költségei messze meghaladják a helyi gyülekezet anyagi lehetőségeit, az egyházkerület azonnali adománygyűjtést hirdetett. 

A cél az, hogy a vizsgálatok lezárultával mielőbb megkezdődhessen a szilágysági magyar közösség egyik legfontosabb jelképének teljes körű rekonstrukciója.

 

