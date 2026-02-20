Iszlamistáktól tanult a magyar diák, de a digitális nyomok elvezettek az iskolai terrorcselekmény gyanújához

A terrorcselekmény gyanúja egy fiatalkorúval szemben merült fel, akiről kiderült, hogy az elmúlt években szélsőséges online tartalmak felé fordult és egyre súlyosabb gondolatokat fogalmazott meg. A hatóságok szerint a fiatal 2023 végétől rendszeresen követett radikális propagandaanyagokat, és az interneten terjedő erőszakos videók is hatással voltak rá – írta az MTI.

Terrorcselekmény gyanújával csaptak le a hatóságok a tanulóra

Fotó: Pixabay (illusztráció)

A nyomozás során feltárt adatok alapján a gyanúsított több alkalommal is beszélt arról, hogy sérelmei miatt súlyos erőszakos cselekményt követne el saját iskolájában. Üzenetváltásokban tanárai és osztálytársai elleni támadásról, sőt, egy nyilvános hely elleni akcióról is szó esett.

A terrorcselekmény gyanúja miatt azonnali intézkedés történt

Az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda indított eljárást, miután a digitális nyomok és kommunikációk komoly kockázatra utaltak. A fiatalt 2026 februárjában elfogták, mobiltelefonját lefoglalták, amely további releváns adatokat tartalmazott.

A bíróság az ügyészi indítvánnyal egyetértve elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A döntést a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája hozta meg, figyelembe véve a cselekmény súlyát és a további veszély lehetőségét.

Az ügy jelenleg folyamatban van, a hatóságok a fiatalkorú jogainak és a közösség biztonságának védelme érdekében csak korlátozott információkat hoztak nyilvánosságra.

Egy héttel ezelőtt Párizsban történt egy késeléses terrorcselekmény az Arc de Triomphe közelében zajló ceremónia alatt, a rendőrségnek fegyverrel közbe is kellett avatkoznia.