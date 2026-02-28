Megrázó videón a reptéri, késes terrorista akciója

Sokkoló felvétel került elő arról, ahogy egy terrorista túszul ejt egy fiatal nőt az almati repülőtéren, Kazahsztánban. Az idősebb férfi a hajánál fogva ragadta meg, és késsel tartotta sakkban áldozatát. A támadó azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja az épületet, miközben a kétségbeesett nő nyakához és fejéhez szorította a kést – írja a Borsonline.hu.

Késsel felfegyverkezett terrorista ejtett túszul egy fiatal nőt az almati repülőtéren Fotó: TV2/Tények

Ekkor egy utas arra kérte a támadót, hogy engedje el a sokkos állapotban lévő nőt, és inkább legyen ő a túsza. A terrorista beleegyezett, így a nő kiszabadult, ekkor jött a meglepetés.

Küzdősportolót választott túsznak a terrorista

Az ámokfutó nem is sejtette, hogy a túsznak jelentkező utas korábban profi bokszoló volt. A férfi egy pillanat alatt kicsavarta a kést a támadó kezéből, majd a reptéri biztonsági szolgálat tagjaival közösen leteperték és fogva tartották a rendőrök megérkezéséig. A még tavaly történt incidens után a terroristát végül 11 év börtönre ítélték.

Egy szélsőséges csoporthoz csatlakozott az interneten az a mindössze 15 éves magyar fiú, akit terrorcselekmény elkövetésével gyanúsítanak. A Szentendrén iskolai mészárlásra készülő diákot az osztályterme elől vitték el a rendőrök a napokban.