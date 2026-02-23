Ágba kapaszkodva menekült a süllyedő Teslából – videó

Egy Tesla személyautó kötött ki a Hortobágy-Berettyó főcsatornában szombat este, miután a sofőr elvesztette az uralmát a jármű felett. A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok, a férfi pedig azt állítja, hogy a kritikus pillanatokból semmi nem maradt meg az emlékezetében – írta a Bors.

Elsüllyedt a Berettyóban a Tesla

Fotó: TV2

A beszámoló szerint vezetés közben rosszul lehetett, mert már csak arra eszmélt, hogy az autó a vízbe csapódik. A jármű ezután még több száz métert sodródott a csatornában, mintha csónak lett volna.

Víz alatt a Tesla

A sofőr életét csak lélekjelenléte mentette meg, amikor az ablakon benyúló ágakba kapaszkodva sikerült kimásznia.

"Az ágak belógtak az ablakon keresztül. Megfogtam egy ágat, kinyitottam az ajtót, és az autó kiment alólam, én pedig rajta maradtam az ágon"

– mondta a Tesla sofőrje.

Óvatos mentés az elektromos autó miatt

A teljesen elmerült járművet végül vasárnap délelőtt emelték ki a vízből a speciális mentőegységek és az önkéntes tűzoltók. Az elektromos meghajtás külön kihívást jelentett, hiszen az akkumulátor miatt fennállt az áramütés veszélye, ezért a szakemberek fokozott óvatossággal dolgoztak.