tesla

Megszólalt a Hortobágy-Berettyóba merült Tesla sofőrje – képeken az autó kimentése

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Szombat késő délután süllyedt el egy személyautó a Hortobágy-Berettyó folyóban. A hatóságok vasárnap délelőtt, speciális egységek bevonásával kezdték meg a folyóba merült Tesla kimentését.
Látványos mentőakció vette kezdetét vasárnap délelőtt a Hortobágy-Berettyó-főcsatornánál, ahol a tűzoltók megkezdték a folyóba esett jármű kiemelését. A szombati baleset helyszínére a pórul járt sofőr is visszatért, aki továbbra is értetlenül áll a történtek előtt; elmondása szerint egyszerűen semmire sem emlékszik abból a pillanatból, amikor a Tesla a 4-es főút melletti vízbe hajtott – írta a Haon.hu.

A Tesla sofőrje továbbra is értetlenül áll a baleset körülményei előtt
Fotó: HAON/ Tóth Imre

A mentési munkálatokat a püspökladányi, karcagi és szeghalmi hivatásos egységek mellett a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület szakemberei koordinálták, hogy a felszínre hozzák az elmerült autót. Bár a sofőr szerencsére egyedül utazott és sikerült kimenekülnie, a kórházi kivizsgálás után most a helyszínen próbál választ kapni arra, hogyan végződhetett a hétvégi útja a csatorna fenekén.

A Tesla mentette meg sofőrje életét

A Debrecenből Szolnokra tartó sofőr egy hirtelen rosszullét miatt vesztette el uralmát autója felett és a gátról egyenesen a Hortobágy-Berettyóba hajtott. 

A férfi elmondása szerint a jármű technológiája kulcsszerepet játszott a megmenekülésében, ugyanis a kocsi nem süllyedt el azonnal és az ajtók is kinyíltak a vízben. 

Bár a sofőr sajnálja a totálkárosra ázott autót, háláját fejezte ki a biztonsági funkciók miatt és mindenkit megnyugtatott: a zárt rendszernek köszönhetően semmilyen mérgező anyag nem szivárgott a csatornába. A mentésről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

A sofőr így idézte fel a hihetetlen szabadulást:

Megfogtam egy faágat, kinyílt az autó, és én csak kiléptem a járműből... Nagyon sajnálom, de nagyon hálás vagyok az autónak, sok olyan funkciója volt, amelynek köszönhetően megmenekültem.”

Miközben a Hortobágy-Berettyóba csúszott Tesla sofőrje a szerencsés megmeneküléséért ad hálát, a Vágóhíd utcai tragédia áldozatának tisztelői azért vonultak utcára, hogy a halálos gázolás felelőse ne kerülhesse el a méltó büntetést.

 

