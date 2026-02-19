Újból emberélet kioltásával vádolják a bábolnai testvérgyilkost

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés ügyében kezdődött tárgyalás a Tatabányai Törvényszéken. A vádlott ismét Lehőcz Tamás, akinek a neve bábolnai testvérgyilkosként vált ismertté. A vádirat szerint a férfi 2023. április 29-én egy Bábolna melletti tanyán, Farkasút-pusztán féltékenységből támadt rá áldozatára, aki annak a nőnek volt az élettársa, aki korábban Lehőczhöz járt iszogatni. Az ügyészség szerint a gyilkos álmában kalapáccsal legalább ötször fejbe verte, majd magára hagyta az eszméletlen férfit – írja a Kemma.hu.

Kalapáccsal verte fejbe áldozatát a bábolnai testvérgyilkos

Fotó: illusztráció/Pexels.com

A gyanúsításra 2024. június 5-én került sor, a most megtartott előkészítő ülésen Lehőcz tagadta a gyilkosságot.

Én találtam meg Zsolt holttestét, de a bűncselekményt nem én követtem el”

– mondta. Azt is kijelentette, hogy nem volt szerelmes a nőbe, és nem haragudott az áldozatra.

Volt zárkatársa vallott a bábolnai testvérgyilkosra

A nyomozás kezdetén nem Lehőczöt vették őrizetbe, hanem az áldozat élettársának lánytestvérét, akit három hónap után szabadon engedtek. A fordulatot egy – azóta elhunyt – zárkatárs vallomása hozta, aki szerint a férfi beismerte neki a gyilkosságot. A védelem szerint nincs meg a feltételezett gyilkos eszköz, nincs szemtanú és kamerafelvétel sem, a vád alapját döntően a zárkatárs állítása képezi. A helyszínen talált DNS-nyomokra az a magyarázat, hogy Lehőcz gyakran járt a tanyán.

A tárgyalás folytatódik, a bíróság a bizonyítékok mérlegelése után dönt a bábolnai testvérgyilkos büntetőjogi felelősségéről.

Ki-, bejárt a börtönbe a bábolnai rém

Lehőcz Tamásnak már 16 évesen meggyűlt a baja az igazságszolgáltatással, akkor emberölés kísérletéért kellett felelnie, 1985-ben pedig súlyos testi sértésért és garázdaságért ítélték el. 1987. június 22-én Pécsen megölte testvérét, amiért 1988 márciusában – különös visszaesőként – 12 év fegyházra ítéltek.

Szabadulása után sem tért jó útra

A férfi 2009-ben testi sértés miatt 1 év 8 hónap szabadságvesztést kapott, 2013-ban közveszélyokozásért 3 év 6 hónapra ítélték, 2014-ben pedig lopás miatt marasztalták el.