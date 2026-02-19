Újból emberélet kioltásával vádolják a bábolnai testvérgyilkost

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés ügyében kezdődött tárgyalás a Tatabányai Törvényszéken. A vádlott ismét Lehőcz Tamás, akinek a neve bábolnai testvérgyilkosként vált ismertté. A vádirat szerint a férfi 2023. április 29-én egy Bábolna melletti tanyán, Farkasút-pusztán féltékenységből támadt rá áldozatára, aki annak a nőnek volt az élettársa, aki korábban Lehőczhöz járt iszogatni. Az ügyészség szerint a gyilkos álmában kalapáccsal legalább ötször fejbe verte, majd magára hagyta az eszméletlen férfit – írja a Kemma.hu.
A gyanúsításra 2024. június 5-én került sor, a most megtartott előkészítő ülésen Lehőcz tagadta a gyilkosságot.
Én találtam meg Zsolt holttestét, de a bűncselekményt nem én követtem el”
– mondta. Azt is kijelentette, hogy nem volt szerelmes a nőbe, és nem haragudott az áldozatra.
Volt zárkatársa vallott a bábolnai testvérgyilkosra
A nyomozás kezdetén nem Lehőczöt vették őrizetbe, hanem az áldozat élettársának lánytestvérét, akit három hónap után szabadon engedtek. A fordulatot egy – azóta elhunyt – zárkatárs vallomása hozta, aki szerint a férfi beismerte neki a gyilkosságot. A védelem szerint nincs meg a feltételezett gyilkos eszköz, nincs szemtanú és kamerafelvétel sem, a vád alapját döntően a zárkatárs állítása képezi. A helyszínen talált DNS-nyomokra az a magyarázat, hogy Lehőcz gyakran járt a tanyán.
A tárgyalás folytatódik, a bíróság a bizonyítékok mérlegelése után dönt a bábolnai testvérgyilkos büntetőjogi felelősségéről.
Ki-, bejárt a börtönbe a bábolnai rém
Lehőcz Tamásnak már 16 évesen meggyűlt a baja az igazságszolgáltatással, akkor emberölés kísérletéért kellett felelnie, 1985-ben pedig súlyos testi sértésért és garázdaságért ítélték el. 1987. június 22-én Pécsen megölte testvérét, amiért 1988 márciusában – különös visszaesőként – 12 év fegyházra ítéltek.
Szabadulása után sem tért jó útra
A férfi 2009-ben testi sértés miatt 1 év 8 hónap szabadságvesztést kapott, 2013-ban közveszélyokozásért 3 év 6 hónapra ítélték, 2014-ben pedig lopás miatt marasztalták el.
Az ügyészség szerint 2023 augusztusában és szeptemberében két nőismerősét és azok édesapját is halálosan megfenyegette. Egy alkalommal benzint öntött a házukba, hogy megfélemlítse őket, és azt is közölte velük, hogy mindig van nála kés, tudja, hova kell szúrni.
A villanyszámla miatt késelte halálra saját testvérét egy Pest vármegyei férfi. A gyilkos és rokonai egy házban éltek, állandó vita tárgya volt köztük az ingatlan közüzemi díjainak fizetése. A férfi előre elhatározta, hogy megöli testvérét, majd egy másik rokonára is rátámadt.