Friss információk az észak-komáromi tragikus tetőomlásról – újabb sérültekről érkezett hír

Mint arról nemrég az Origo is beszámolt, február 25-én, szerdán délelőtt tragédia rázta meg a Felvidéket. A tetőomlás Észak-Komáromban, a Komáromi Járási Hivatal ügyfélközpontjánál történt. A baleset következtében egy ember életét vesztette. Most újabb részletek láttak napvilágot a szerencsétlenségről, amit a Kemma.hu írt meg.

Egy halott és két sérült az észak-komáromi tetőomlás mérlege

Fotó: beküldött kép/forrás: Kemma.hu

Tetőomlás Észak-Komáromban: további sérültek is vannak

Az első hírek szerint az elhunyton kívül egy ember sérült meg, de a Szlovák Köztársaság Hírügynöksége (TASR) legfrissebb közleménye szerint két ember szenvedett sérüléseket a balesetben. Martina Fröhlich Činovská, az Egészségügyi Mentőszolgálat Operatív Központjának helyettes szóvivője elmondta, három mentőautó és egy mentőhelikopter indult a helyszínre. A szerencsétlenségben egy személy súlyos gerincsérülést szenvedett, őt légi úton szállították az érsekújvári egyetemi kórházba. Egy másik személyt pedig könnyű sérülésekkel a komáromi Agel kórházba vittek.

Középkorú férfi a baleset áldozata

A Paraméter információ szerint az elhunyt egy Bátorkesziről származó 52 éves férfi. Mint írták, az épületet az eset után kiürítették, a környékét lezárták, a mentés és a romok átvizsgálása jelenleg is tart. A hatóságok egyelőre nem adtak ki hivatalos tájékoztatást az esetről.

A helyszínen a belügyminiszter

„Mély megrendüléssel fogadtam a hírt a komáromi ügyfélközpont előtt történt tragikus eseményről” – ezt írta közösségi oldalán a szlovák belügyminiszter. Matúš Šutaj Eštok arról is beszámolt, hogy a hír hallatán azonnal a helyszínre indult, és nemrég meg is érkezett a városba.

