Gyerekeken „gyakorolta” a tetoválást, majd még nevetett is rajtuk

Egy brit férfit három év börtönre ítéltek, mert kitetovált három kisgyereket. A bíróság szerint a 31 éves Patrick Coe komoly testi és lelki sérüléseket okozott a gyerekeknek azzal, amit tett. A bíró egyenesen ostoba és veszélyes cselekedetnek nevezte az esetet – írta a Mirror.co.uk.

A gyerekeket orvoshoz vitték a tetoválások után, mert fennállt a fertőzés és a komolyabb egészségügyi problémák veszélye

Fotó: Pictrider / Shutterstock / Illusztráció

Komoly következményei lettek a tetováló férfi tettének

A gyerekek a családjuknak panaszolták el előszőr, hogy nagyon fájt, amikor a férfi tetoválta őket. Emiatt orvoshoz vitték mindhármukat, mert fennállt a fertőzések és betegségek kockázata. Az esetről szóló cikkekből az nem derült ki, hogy a férfi honnan ismerte a fiatalokat, mindössze annyi tudható, hogy a gyerekek úgy mentek bele önként a tetoválásba, hogy azt hitték: a rájuk pingált ábrák egyszer majd lejönnek vagy eltűnnek.

A Newcastle-i Koronabíróság tárgyalásán az is kiderült, hogy a gyerekek hepatitis B és tetanusz elleni oltást kaptak az eset után és vérvizsgálatokat is végeztek rajtuk, hogy biztosan nem fertőződtek-e meg.

Amikor a férfit kérdőre vonták, elismerte, mit tett, de nem bánta meg. Azt mondta, szerinte nincs ebben semmi rossz, sőt, még viccelődött is rajta és nevetett az egészen.

A Chronicle Live szerint a tetoválások után a gyerekek bőrén kisebb fertőzés, duzzanat és fájdalom is jelentkezett. A férfi úgy „kezelte” a friss tetoválásokat, hogy nedves törlőkendővel áttörölte őket. Pedig a szakszerű tetoválás után a bőrt fertőtlenítik és lefedik, hogy megelőzzék a fertőzéseket. A profi tetoválók alaposan megtisztítják a bőrt, eltávolítják a felesleges tintát és vért, majd védőkrémet tesznek rá és lefedik, hogy biztonságosan gyógyuljon.

Nem múlt el nyomtalanul, ami történt

Az egyik gyerek annyira megijedt a történtek után, hogy szorongani kezdett és azóta pszichológus segít neki feldolgozni az élményt.

A másik gyereknek azt hazudta a férfi, hogy a tetoválás csak ideiglenes és majd magától eltűnik. Nála viszketés és fájdalom jelentkezett és szintén szorongás alakult ki.

A harmadik gyerek teljesen megrémült, nagyon megviselte az eset. Ő is terápiára jár és a tetoválás miatt orvosi ellátást kapott.

Az esetet a férfi mindezek ellenére végig nevetségesnek tartotta. Végül három év letöltendő börtönbüntetést kapott.