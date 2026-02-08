Elszabadult egy veszélyes ragadozó, egy ház kertjében sétálgat – videó

A Dzsungel könyve legendás ragadozója után kapta a nevét Sir Kán, a szibériai tigris, aki most a figyelem középpontjába került. A róla készült új videó villámgyorsan terjed az interneten. A nagymacska a romániai Dâmbovița megye, Picior de Munte település egyik magánállatkertjének lakója – írta a Maszol.ro.

Sir Kán, a szibériai tigris, a civilek kertjei között kóborol Picior de Munte közelében

Fotó: képernyőfotó

A parkot tavaly 120 ezer lejre megbírságolta a környezetőrség, mert szabálytalanságok merültek fel a működésével kapcsolatban. Nem ez az első alkalom: tíz évvel ezelőtt egy oroszlán megharapott egy látogatót, ami szintén eljárást vont maga után. A helyzetet tovább színesítette, hogy a manele-énekes Dani Mocanu is itt forgatott a videoklipjéhez az egyik nagymacskával, így a park médiamegjelenései folyamatosak maradtak.

Sir Kán első TikTok-videói tavaly nyáron jelentek meg, akkor még kölyökként, valószínűleg éppen a környezetőrség vizsgálatának idején érkezett az állatkertbe.

A legújabb videón a veszélyes ragadozó egy lakóház kertjében sétálgat a hóban, háziállatok közelében. A tigris „téli sétája” komoly hatósági reakciót váltott ki: az Agerpres jelentése szerint a Dâmbovița megyei rendőrség nyomozást indított a videó megjelenése után.

