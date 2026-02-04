Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lavrov nyilvánosan megalázta Zelenszkijt

Hűha!

Pánikba estek egy magyar bank ügyfelei: eltűnt a pénz a számláról

Till Tamás

24 év után végre igazságot szolgáltathatnak a meggyilkolt 11 éves fiú szüleinek

7 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy mosoly, egy integetés, majd a fiuk nyomtalan eltűnésével kezdődött a Till család rémálma. Till Tamás ügyében évtizedeken át csak kérdések voltak, mígnem 24 évvel később végre megszületett a fájdalmas igazság. A család most a Hír TV Riasztás című műsorában szólalt meg, amelyet szerdán este láthatnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Till TamásbetonHír TVajánlóRiasztásriportMementokéselésgyilkosság

Till Tamás még 2000. május 28-án, gyereknapon tűnt el. Aznap délután biciklivel indult el otthonról, de sajnos soha nem érkezett meg úti céljához. A család eleinte nem sejtette, hogy ez a vasárnap egész életükre szörnyű hatással lesz – hangzik el a szerda esti Riasztásban.

Till Tamás rejtélyes eltűnése után válaszokat kaptak a hozzátartozók
Till Tamás rejtélyes eltűnése után válaszokat kaptak a hozzátartozók
Fotó: MW archív

A fiú eltűnése után hatalmas erőkel indult meg a keresés, rengetegen jelentkeztek olyanok, akik látni vélték fiút, de az évek teltek, az igazi válasz pedig nem érkezett meg. Egyetlen tárgyi nyom, Tamás biciklije, hónapokkal később került elő, akkor azonban még senki sem sejtette, milyen közel jártak a megoldáshoz.

Till Tamás szülei nem adták fel a reményt

2024 nyarán jött az áttörés, amikor egy férfi vallomása alapján a hatóságok rátaláltak arra a helyre, ahol Tamás földi maradványait elrejtették

A legmegrázóbb rész mégsem ez volt, hanem az, hogy a feltételezett elkövető fiatalkorú volt a bűncselekmény idején, ami hosszú jogi vitákat indított el az elévülésről és a felelősségre vonásról. Az ügy végül túlmutatott egyetlen tragédián és jogszabályok módosítását is elindította.

Till Tamás szülei mindvégig hittek abban, hogy egyszer válaszokat kapnak. Bár az igazság ára felfoghatatlanul fájdalmas volt, ez a seb még évtizedekkel később is újra és újra felszakad. A most kezdődő bírósági tárgyalás pedig komoly próbtétel elé állítja a családot, ismét. Az ügy részletei a Hír TV Riasztás című adásában láthatóak, szerdán este 22:30-tól.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!