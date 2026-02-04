24 év után végre igazságot szolgáltathatnak a meggyilkolt 11 éves fiú szüleinek

Till Tamás még 2000. május 28-án, gyereknapon tűnt el. Aznap délután biciklivel indult el otthonról, de sajnos soha nem érkezett meg úti céljához. A család eleinte nem sejtette, hogy ez a vasárnap egész életükre szörnyű hatással lesz – hangzik el a szerda esti Riasztásban.

Till Tamás rejtélyes eltűnése után válaszokat kaptak a hozzátartozók

Fotó: MW archív

A fiú eltűnése után hatalmas erőkel indult meg a keresés, rengetegen jelentkeztek olyanok, akik látni vélték fiút, de az évek teltek, az igazi válasz pedig nem érkezett meg. Egyetlen tárgyi nyom, Tamás biciklije, hónapokkal később került elő, akkor azonban még senki sem sejtette, milyen közel jártak a megoldáshoz.

Till Tamás szülei nem adták fel a reményt

2024 nyarán jött az áttörés, amikor egy férfi vallomása alapján a hatóságok rátaláltak arra a helyre, ahol Tamás földi maradványait elrejtették.

A legmegrázóbb rész mégsem ez volt, hanem az, hogy a feltételezett elkövető fiatalkorú volt a bűncselekmény idején, ami hosszú jogi vitákat indított el az elévülésről és a felelősségre vonásról. Az ügy végül túlmutatott egyetlen tragédián és jogszabályok módosítását is elindította.

Till Tamás szülei mindvégig hittek abban, hogy egyszer válaszokat kapnak. Bár az igazság ára felfoghatatlanul fájdalmas volt, ez a seb még évtizedekkel később is újra és újra felszakad. A most kezdődő bírósági tárgyalás pedig komoly próbtétel elé állítja a családot, ismét. Az ügy részletei a Hír TV Riasztás című adásában láthatóak, szerdán este 22:30-tól.