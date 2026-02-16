Sírva kezdi újra: nevet változtat Till Tamás feltételezett gyilkosának felesége

A Till Tamás halála körüli tragédia súlyosan érintette F. János feleségét, Ildikót, aki napokon át csak sírni tudott. A nő 2024-ben mondta ki a boldogító igent férjének, ám a férfi gyilkossággal való meggyanúsítása, majd megvádolása után előbb kitartott mellette, végül beadta a válókeresetet. A héten tartott válóperes tárgyaláson mindketten jelen voltak – írta a Borsonline.hu.

F. Jánost vádolják Till Tamás meggyilkolásával

Fotó: Ladóczki Balázs

Nevet változtat Till Tamás feltételezett gyilkosának felesége

F. Jánost a börtönből hozták be a tárgyalóterembe, előtte elkülönített helyiségben vártak, így a feleség csak később találkozott vele szemtől szembe. A bíróság Ildikó kérésére zárt tárgyalást rendelt el, az újságírók nem láthatták a találkozást. Családja szerint a válás hivatalosan még nem történt meg, de a nő lelkében már régen véget ért valami.

Ildikót nagyon megviselték a történtek. Miután kiderült, hogy János nevét összefüggésbe hozták a kisfiú halálával, a nevelt lányomat több munkahelyéről kirúgták, emiatt nevet kell változtatnia. Ráadásul maga a válás is rossz hatással van rá, ugyanis Ildikó szereti a férjét és hisz az ártatlanságában

– mondta el a nő nevelőapja. A tárgyalás előtt János családja egy levelet hozott nyilvánosságra, amelyet maga a vádlott írt. Ebben az állt, hogy a gyilkosság beismerése kényszer hatására történt, és nem ő ölte meg a gyermeket. Elmesélte, hogy 2000 májusában, gyermeknapon vezette a munkaadója autóját, mert az ittas esztergályosmester nem volt alkalmas rá. Akkor a biciklis kisfiúval történt tragédia, amelyet az esztergályos később próbált eltussolni.

János levele szerint két héttel később neki és egy barátjának azt mondták, a holttestet a tanya melléképületében kell elrejteni.

A férfi hangsúlyozta, hogy nem tudja, az esztergályosnak volt-e közvetlen szerepe a halálesetben. A hatóság azonban máshogy látja: szerintük F. János iszonyú kegyetlenséggel végzett az akkor 11 éves fiúval. Az igazság talán a bírósági tárgyaláson derülhet ki.