Szívszorító döntést hoztak Till Tamás szülei

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség F. Jánost Till Tamás-ügyében tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolta meg. Ezért 15 évnyi fegyházbüntetés kiszabását kérte a bíróságtól, és azt, hogy a férfi fizesse meg a nyomozás során keletkezett, több mint 13 millió forintos bűnügyi költséget. Azért csak 15 év, mert a gyilkos még kiskorú volt a támadás idején. Családja szerint ez akkor is nagyon kevés.
Még nem tudjuk, hogy alakul az életünk és az egészségi állapotunk, de mindenképpen szeretnénk részt venni a tárgyaláson, hogy a gyilkos szemébe nézhessünk! A tettest nem tartjuk embernek, és úgy gondoljuk, csakis az lenne a megfelelő büntetés, ha sosem engednék ki a rácsok mögül. Egy ilyen személy egyszerűen nem való a normális emberek közé"
– mondta a Borsnak Till Tamás édesapja, amivel egyértelművé tette, hogy az óriási fájdalom ellenére sem tartják magukat távol a tárgyalóteremtől és a sebet feltépő pertől.
Mi történt Till Tamással?
Ahogy azt az Origo is megírta, 2000 májusában a kisfiú biciklire pattant, és a bajai otthonából egy közeli vadasparkba indult lovagolni. Útközben nyoma veszett, és soha nem tért haza. A szülők nem adták fel a reményt. Évtizedekig bíztak abban, hogy a fiuk egyszer élve előkerül. 2024. augusztus 1-én fordulat következett be az ügyben, amikor a rendőrök megtalálták egy gyermek bebetonozott holttestét egy tanyán.
Hamar bebizonyosodott, hogy a kis Till Tamás földi maradványaira bukkantak rá.
Így törték fel a betont, ami alatt megtalálták a halott gyereket:
Nem sokkal később F. János – ekkor még egyszerű tanúként –, beismerte, hogy kamaszként ő gyilkolta meg a gyereket. Közölte, hogy szexuális indíttatásból csalta el a kisfiút a gyereknapon, majd egy ácskapoccsal brutálisan végzett vele.
A rendőrök elengedték a férfit. F. János megúszhatta volna a felelősségre vonást, hiszen a gyilkosság idején az ilyen bűntényeknek még 15 év volt az elévülési ideje, a holttest pedig jóval ezután került elő.
Csakhogy 2024 decemberében a Fidesz-frakció kezdeményezte a büntetőtörvénykönyv módosítását,
amelyet az Országgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadott. Ma már az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is sújtható bűncselekmények – akár felnőttek, akár fiatalkorúak követték el – soha nem évülhetnek el. A férfit letartóztatták, ami után már mindent tagadott. Azt állította, kényszerítették arra, hogy beismerő vallomást tegyen. December elején zárták le a Till Tamás halálával kapcsolatos nyomozást annak ellenére, hogy a férfi visszavonta a beismerő vallomását. Hogy a nyomozók szerint hogyan végzett vele, azt ide kattintva olvashatja.
A Bors információi szeirnt F. János azóta sem kért bocsánatot a gyászoló szülőktől. Édesanyja elárulta, a férfi sosem sem tudott beilleszkedni a családba, mindig erőszakos volt, így el tudja képzelni, hogy egy nála kisebb fiúval is erőszakoskodott. Bár nem áll ki mellszélességgel a gyerekgyilkossággal vádolt fia mellett, Till Tamás szüleit nem kereste meg, hogy felajánlja a segítségét.
