Szívszorító döntést hoztak Till Tamás szülei

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség F. Jánost Till Tamás-ügyében tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolta meg. Ezért 15 évnyi fegyházbüntetés kiszabását kérte a bíróságtól, és azt, hogy a férfi fizesse meg a nyomozás során keletkezett, több mint 13 millió forintos bűnügyi költséget. Azért csak 15 év, mert a gyilkos még kiskorú volt a támadás idején. Családja szerint ez akkor is nagyon kevés.

Till Tamás szülei kisfiúk kései temetésén gyermekük fotójával

Fotó: Pozsgai Ákos / archív-felvétel

Még nem tudjuk, hogy alakul az életünk és az egészségi állapotunk, de mindenképpen szeretnénk részt venni a tárgyaláson, hogy a gyilkos szemébe nézhessünk! A tettest nem tartjuk embernek, és úgy gondoljuk, csakis az lenne a megfelelő büntetés, ha sosem engednék ki a rácsok mögül. Egy ilyen személy egyszerűen nem való a normális emberek közé"

– mondta a Borsnak Till Tamás édesapja, amivel egyértelművé tette, hogy az óriási fájdalom ellenére sem tartják magukat távol a tárgyalóteremtől és a sebet feltépő pertől.

Mi történt Till Tamással?

Ahogy azt az Origo is megírta, 2000 májusában a kisfiú biciklire pattant, és a bajai otthonából egy közeli vadasparkba indult lovagolni. Útközben nyoma veszett, és soha nem tért haza. A szülők nem adták fel a reményt. Évtizedekig bíztak abban, hogy a fiuk egyszer élve előkerül. 2024. augusztus 1-én fordulat következett be az ügyben, amikor a rendőrök megtalálták egy gyermek bebetonozott holttestét egy tanyán.

Hamar bebizonyosodott, hogy a kis Till Tamás földi maradványaira bukkantak rá.

Így törték fel a betont, ami alatt megtalálták a halott gyereket:

Nem sokkal később F. János – ekkor még egyszerű tanúként –, beismerte, hogy kamaszként ő gyilkolta meg a gyereket. Közölte, hogy szexuális indíttatásból csalta el a kisfiút a gyereknapon, majd egy ácskapoccsal brutálisan végzett vele.

Több elásott holttest lehet Till Tamás gyilkosának udvarában, erről beszélt a felesége, aki válni akar tőle

Fotó: Blikk

A rendőrök elengedték a férfit. F. János megúszhatta volna a felelősségre vonást, hiszen a gyilkosság idején az ilyen bűntényeknek még 15 év volt az elévülési ideje, a holttest pedig jóval ezután került elő.

Csakhogy 2024 decemberében a Fidesz-frakció kezdeményezte a büntetőtörvénykönyv módosítását,

amelyet az Országgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadott. Ma már az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is sújtható bűncselekmények – akár felnőttek, akár fiatalkorúak követték el – soha nem évülhetnek el. A férfit letartóztatták, ami után már mindent tagadott. Azt állította, kényszerítették arra, hogy beismerő vallomást tegyen. December elején zárták le a Till Tamás halálával kapcsolatos nyomozást annak ellenére, hogy a férfi visszavonta a beismerő vallomását. Hogy a nyomozók szerint hogyan végzett vele, azt ide kattintva olvashatja.