A Tisza Pártot annyira sem érdekelte aktivistájának megfenyegetése, hogy feljelentést tegyen

Magyar Péter és a balliberális média minden fórumon igyekezett közzétenni egy esetet, amely szombat délelőtt történt Budapesten. Az incidens során egy agresszív férfi zavart meg néhány tisza párti aktivistát, akiket azzal is fenyegetett, hogy előveszi a nála levő kést – amire végül nem került sor. Az esetről felvétel is készült.

Magyar Péter, a Tisza Párt és a balliberális média addig eljutott, hogy felháborodott posztokat tegyen közzé az állítólagos támadásról, de a feljelentés megtételére már nem jutott erejük

Fotó: Facebook

Rendőrség: elfogták a tisza párti aktivistát szidalmazó férfit

Annak ellenére, hogy személyesen Magyar Péter és a teljes balliberális sajtó rászállt az ügyre, sem ők, sem az állítólagos sértettek nem tettek feljelentést az ügyben.

Úgy látszik, ha felháborodást kell színlelni, akkor nagy energiákat mozgósít a Tisza, ha pedig cselekedni kell, azt nem igazán szeretik.

Egyetlen szerencséjük, hogy a rendőrség teszi a dolgát, így, miután eljutott hozzájuk a felvétel, hivatalból eljárást indítottak. A nyomozók megállapították a cselekmény helyszínét és időpontját, a videón szitkozódó és fenyegetőző férfit a felvétel közzétételét követő négy óra múlva azonosították és elfogták. Kést nem találtak nála. A felvétel közzététele után hat órával sikerült azonosítani és tanúként kihallgatni az incidens egyik sértettjét is. A nő elmondta, hogy a férfi szóban fenyegette őket, kést nem láttak nála – írta a Police.hu.

A 31 éves T. Márk Dávid budapesti lakost személy elleni erőszakos cselekmény elkövetésével megfenyegetve elkövetett zaklatás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányságán, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A gyanúsított beismerte a bűncselekmény elkövetését, amit rossz napjával indokolt. A nyomozóhatóság vizsgálja a férfi beszámíthatóságát, illetve hogy állhatott-e kábítószer vagy más tudatmódosító szer hatása alatt.