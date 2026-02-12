Friss képeken a keszthelyi titkos állatkert cuki, ám veszélyes lakói

Már napokkal a rajtaütés előtt kiderült, hogy egy keszthelyi családi házban és annak udvarán engedély nélkül tartanak több állatot, köztük egy gepárdra hasonlító macskafélét és más veszélyes vadállatokat is. Ahogy mi is megírtuk, kedden a kormányhivatal emberei a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakértőivel együtt mentek ki a helyszínre, ahol felszámolták az illegális, titkos állatkertet, majd értesítették a rendőröket, akik a police.hu oldalon tették közzé a helyszínen készült képeket.

Veszélyes vadállatokat is tartott egy keszthelyi család illegálisan a titkos állatkertjében

Fotó: police.hu

Védett, veszélyeztetett és veszélyes vadállatok is éltek a titkos állatkertben

A helyszíni ellenőrzéskor gyakorlatilag mindenhol állatokba botlottak:

a lakásban, az udvaron és a melléképületekben is, ráadásul több védett és veszélyes faj is előkerült.

Ketrec a titkos állatkertben

Fotó: police.hu

A családi háznál többek között petyméket, szerválokat, muntyákszarvast, mosómedvéket, szurikátákat, selyemmajmokat, ritka papagájokat és még egy ormányos medvét is tartottak.

A titkos állatkert egyik lakója

Fotó: police.hu

A rendőrök elfogták és bevitték a kapitányságra a házban élő, 45 éves férfit, akit természetkárosítás gyanújával hallgattak ki a titkos állatkert miatt.

Az állatok egy részét a Fővárosi Állat- és Növénykertben helyezték el, a többi elhelyezéséről és ellátásáról a természetvédelmi hatóság gondoskodott.

