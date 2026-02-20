Nem bírt leállni: amit meglátott, azt ellopta a kisújszállási férfi

Kattant a bilincs egy 25 éves férfi kezén Kisújszálláson, aki hónapokon át abból élt, hogy amit csak tudott, ellopott másoktól. A tolvaj nem válogatott, festmény, szerszám, bicikli, minden érdekelte, amit pénzzé tudott tenni – írta a Szoljon.hu.

A kisújszállási tolvaj lopott autóba pakolta a festményeket és más ellopott holmikat, így bukott le

Fotó: Police.hu

Menekült, de nem jutott messzire a tolvaj

A rendőrök találtak egy lopott autót Kisújszálláson. Amikor belenéztek, elég furcsa dolgokat találtak benne: két festményt és járólapokat. Kiderült, hogy a kocsit pár nappal korábban vitte el valaki egy ház elől. A tulajdonos nagy hibát követett el, mert benne hagyta az indítókulcsot, így a tolvajnak gyerekjáték volt elkötni.

A festmények és a járólap sem a kocsihoz tartoztak. Ezek egy másik helyi házból tűntek el, több más értékkel együtt.

Pár nappal később, éjszaka megint eltűnt egy autó a városból. A rendőrök megtalálták és meg akarták állítani az illetéktelenül furikázó tolvajt, de a férfi inkább rálépett a gázra és menekülni kezdett.

Nem jutott messzire, egy földúton elakadt a kocsival. Ekkor kipattant és futva próbált meglógni, de az egyenruhások gyorsabbak voltak és elkapták.

Az is kiderült, hogy ez csak a jéghegy csúcsa volt.

A férfi az elmúlt időben rengeteg dolgot lopott össze, bicikliket, gépeket, kéziszerszámokat, elektronikai eszközöket, sőt még egy krosszmotort is.

A nyomozók végül három autó önkényes elvétele és tizenkét rendbeli lopás miatt hallgatták ki. Őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

