Rosszullétet színlelt, ekkor csapott le az áldozatára a bűnöző

Rendhagyó módszerekkel fosztogatta a környékbeli ingatlanokat az az apci férfi, akire végül február 23-án csaptak le a hatvani nyomozók. A rendőrség őrizetbe vette a sorozatos bűncselekményekkel gyanúsított elkövetőt, véget vetve ezzel a trükkös tolvaj hatvani és apci portyázásainak – írta a Heol.hu.

Véget ért a furmányos tolvaj ámokfutása (Illusztráció)

Fotó: Pexels

Rosszullétet tettetett a trükkös tolvaj

Sajátos módszerrel tévesztette meg áldozatait az a 43 éves férfi, aki rosszullétet szimulálva, a segítségnyújtás perceit kihasználva fosztotta ki az apci és hatvani ingatlanokat. Amíg a jóhiszemű sértettek mentőt próbáltak hívni neki, a gyanúsított pénzzel távozott a helyszínről, ám utolsó akciója után egy órával már rendőrkézen volt a tolvaj.

