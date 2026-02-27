Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor üzenetet tett közzé! Az olajszállításról van szó!

Választás 2026

Megint félrevezetik a választókat: pofátlanul manipulálnak a baloldali közvélemény-kutatók

tolvaj

Rosszullétet színlelt, ekkor csapott le az áldozatára a bűnöző

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A nyomozók elfogták azt a 43 éves férfit, aki Apcon és Hatvanban különleges módszerrel lopta meg a helyieket. Rendhagyó és váratlan trükkjeivel több házba is akadálytalanul jutott be a furfangos tolvaj.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tolvajtrükkösfurfangos tolvajbetörésbetörőingatlantrükkös tolvaj

Rendhagyó módszerekkel fosztogatta a környékbeli ingatlanokat az az apci férfi, akire végül február 23-án csaptak le a hatvani nyomozók. A rendőrség őrizetbe vette a sorozatos bűncselekményekkel gyanúsított elkövetőt, véget vetve ezzel a trükkös tolvaj hatvani és apci portyázásainak – írta a Heol.hu.

gyilkos, bilincs, tolvaj
Véget ért a furmányos tolvaj ámokfutása (Illusztráció)
Fotó: Pexels

Rosszullétet tettetett a trükkös tolvaj

Sajátos módszerrel tévesztette meg áldozatait az a 43 éves férfi, aki rosszullétet szimulálva, a segítségnyújtás perceit kihasználva fosztotta ki az apci és hatvani ingatlanokat. Amíg a jóhiszemű sértettek mentőt próbáltak hívni neki, a gyanúsított pénzzel távozott a helyszínről, ám utolsó akciója után egy órával már rendőrkézen volt a tolvaj.

Miközben Hatvan környékén a trükkös fosztogatót egy órán belül kézre kerítették, Debrecenben egy édesanyának hosszú ideig kellett küzdenie az igazságszolgáltatásért, hogy lánya gázolója végül rács mögé kerüljön.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!