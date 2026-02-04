Minden szülő rémálma: vitte a gyereket is a sülysápi tolvaj

A sülysápi polgármester a Facebookon figyelmeztette a lakosságot, miután egy szülő járó motorral hagyta ott az autóját a bölcsőde előtt. Alig pár perc is elég volt ahhoz, hogy felbukkanjon a tolvaj és a kocsival együtt a benne ülő gyermeket is elvigye – írta a Blikk.hu.

Miután a tolvaj észrevette a gyereket a hátsó ülésen, kirakta az út szélén

Fotó: AI, Mesterséges intelligencia által generált kép

Magára hozta a bajt a tolvaj

A gátlástalan elkövető azonnal kihasználta a pillanatnyi figyelmetlenséget és elkötötte az autót, amelynek járt a motorja, mielőtt elhajtott vele. A hátsó ülésen azonban egy gyermek is ült. Az elkövető a menekülés során, Úri térségében szabadult meg a „nem várt utastól”:

a gyermeket egyszerűen kitette az út szélére, majd gázt adott és továbbhajtott.

A hatóságok szerencsére gyorsan reagáltak és rövid időn belül kézre kerítették a gyanúsítottat. A sokkoló eset rávilágít a súlyos felelősségre, hiszen egy fűtés miatt bekapcsolva hagyott motor is elég volt ahhoz, hogy egy pillanatnyi figyelmetlenség életveszélyes bűnténnyé fajuljon.

Míg a Pest vármegyei autólopás szerencsés kimenetelű volt, a fővárosban tragikusabb fordulatot vett a délután, miután a Corvin-negyednél egy mentőautó elgázolt egy gyalogost.