Saját csapdájába esett a kecskeméti tolvaj, már a rendőrök várták az adásvétel helyszínén

Úgy tűnik, nem mindig a lakatok jelentik a legnagyobb akadályt egy tolvaj számára, sokkal inkább a rosszul megválasztott vevők. Kecskemét utcáin és lépcsőházaiban hónapokon át tűntek el lezárt kerékpárok, sőt még egy segédmotor is, mígnem a rendőrök végül pont ott csaptak le, ahol az elkövető a legkevésbé számított rá – írta a Baon.hu.

Saját magát buktatta le a tolvaj

Fotó: Shutterstock (illusztráció)

A hatóságok szerint egy 28 éves helyi férfi állhat a háttérben, aki 2025 nyara óta több lopást is elkövetett a város különböző pontjain. Bevásárlóközpontok, iskolák, társasházak, gyakorlatilag nem volt számára tiltott zóna.

Lakattól lakásig járt a tolvaj

A nyomozás adatai szerint a férfi elsősorban lezárt biciklikre specializálódott, de bolti lopás is szerepel a listáján. Összesen legalább nyolc esetet kötnek hozzá és a lista még bővülhet is.

A fordulat akkor jött el, amikor a legutóbb ellopott kerékpárt értékesíteni próbálta. A sors azonban úgy hozta, hogy éppen a bicikli tulajdonosának egyik rokonát találta meg a vevőnek.

Az adásvétel helyszínén azonban nem pénz cserélt gazdát, hanem azonnal csattant a bilincs. A sértett ugyanis időközben értesítette a rendőrséget, így az eladásra készülő tolvajt már a hatóságok várták. A férfit a helyszínen elfogták, majd előállították. Kihallgatása után őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A Kecskeméti Rendőrkapitányság nyomozói most azt vizsgálják, hogy a lebukott tolvaj köthető-e további hasonló bűncselekményekhez is.

