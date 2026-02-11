Tömegbaleset az M1-esen: órákra megbénul a Budapest felé tartó forgalom

Jelentős közlekedési nehézségekkel találkoznak a csütörtök reggel útnak indulók az ország egyik legforgalmasabb útvonalán. A tömegbaleset következtében a Budapest felé vezető oldalon hosszú percekre, helyenként órákra lassult le a haladás – tájékoztatott a Bors.

Tömegbaleset miatt hatalmas torlódás alakult ki az M1-es Budapestre vezető szakaszán

Fotó: Illusztráció/Utinform

Tömegbaleset az M1-esen Herceghalomnál

Az érintett szakaszon három személygépkocsi ütközött össze Herceghalom térségében, a 26-os kilométernél. A helyszínen a forgalom egy sávon indult meg, ám a torlódás így is meghaladta az öt kilométert.

Egy sávra szűkült a haladás Budapest felé

A baleset miatt a főváros irányába közlekedőket az átterelt sávból a 37-es kilométernél visszaterelik a külső sávba. Emiatt a Bicske és Biatorbágy közötti szakaszon egy sávon halad a forgalom, a 38-as és a 26-os kilométer között pedig szakaszos lassulás és torlódás alakult ki.

Busójárás: újabb forgalmi nehézségek jöhetnek

Az Útinform arra is figyelmeztetett, hogy csütörtökön kezdődik a mohácsi busójárás, amely jövő keddig tart. Az előkészítő munkálatok miatt már most több helyen ideiglenes forgalmi rend lépett életbe, a megnövekedett jármű- és gyalogosforgalom pedig további fennakadásokat okozhat.

Fokozott figyelemre intik az autósokat

A hatóságok és a közlekedési szakemberek fokozott körültekintést és türelmet kérnek mindenkitől, aki a következő napokban útnak indul. A balesetveszély és a torlódások miatt érdemes hosszabb menetidővel számolni és indulás előtt tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről.

Tömegbaleset az M7-esen

Összeütközött két személyautó és két kamion Székesfehérvárnál. A baleset az M7-es autópálya 59-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon történt – tájékoztatott a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A január végi havária részletei ide kattintva olvashatóak el.