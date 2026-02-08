Elképesztő, miért kellett leállítani egy focimeccset Baranyában

Hírlevél
Sport

A Szabadszentkirály és a Dávod fiatal focistái vasárnap kora délután találkoztak a szentlőrinci műfüves pályán. A mérkőzés során tömegverekedés tört ki, miután egy durva szabálytalanság következtében a földön fekvő fiú gerincére is rátapostak.
Február 8-án, vasárnap délután ritkán látott eseményeknek lehettek tanúi a szentlőrinci műfüves pályára kilátogatók. A Baranya vármegyei Szabadszentkirály és a Bács-Kiskun vármegyei Dávod csapatai felkészülési mérkőzésen ütköztek meg egymással. A találkozó közel sem zajlott simán, a meccsen tömegverekedés tört ki – írta a Bama.hu.

A pályán alakult ki tömegverekedés a Szabadszentkirály és Dávod játékosai között
A pályán alakult ki tömegverekedés a Szabadszentkirály és Dávod játékosai között
Fotó: Bama.hu

Tömegverekedés tört ki a szentlőrinci focimeccsen

A vendégcsapat korábbi tapasztalatai a pályáról pozitív élményekkel szolgáltak, így lelkesen várták a derbit. A mérkőzés első félidejének végén azonban komolyabb feszültség alakult ki: a hazaiak egyik rutinos játékosa szabálytalanul állította meg a fiatal, mindössze 15 éves ellenfelét. A földön fekvő fiú gerincére is rátaposott közvetlenül a fault után, ami a jelenlévők között tömegverekedést robbantott ki. A vétkes játékos az öltözőbe vonult, és csak a rendőrök megérkezése után volt hajlandó beszélni. A mérkőzést az incidens után folytatták.

Az MLSZ várhatóan vizsgálatot indít az ügyben, és a szabálytalanság súlyosságától függően hosszabb eltiltás is elképzelhető. A sérült játékos szülei a helyszínen voltak, nem akarnak feljelentést tenni.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a fiút stabil állapotban szállították kórházba. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a mérkőzés során nem történt olyan jogsértés, amely rendőri beavatkozást indokolt volna.

 

