Brutális torlódás az M1-es autópályán: két baleset bénítja a Budapest felé vezető oldalt

Több kilométeres dugó alakult ki a reggeli órákban az érintett szakaszon. A torlódás az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán jelentős késéseket okoz, különösen Tatabánya és Komárom térségében – írja a Kisalfold.hu.

Hatalmas torlódás alakult ki az M1-es autópályán Fotó: Illusztráció/Magyar Közút

Torlódás az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán

Az Útinform tájékoztatása szerint Tatabánya közelében, az 56-os kilométernél történt baleset miatt jelenleg mindkét irányban csupán egy sáv járható. A szűkítés következtében több kilométeres dugó alakult ki.

Nem sokkal távolabb, Komárom térségében, a 86-os kilométernél szintén baleset történt a főváros irányába. A bevezetett forgalomkorlátozás miatt ezen a szakaszon is feltorlódtak a járművek.

Műszaki hibás jármű is nehezíti a haladást

A Budapest felé vezető oldalon, a 22-es kilométernél az átterelt sávban egy műszaki hibás jármű vesztegel. Itt a torlódás már meghaladja a három kilométert.

A hatóságok fokozott óvatosságra és türelemre kérik az autósokat. Aki teheti, válasszon alternatív útvonalat, mert az M1-es autópálya érintett szakaszán a forgalom jelenleg lassan, szakaszosan halad.

