Káosz az utakon: buszok keresztben, karambolok mindenfelé

A meteorológusok figyelmeztettek, a riasztások is életbe léptek, de a valóság még így is sokakat meglepett. Az ónos eső és a vegyes halmazállapotú csapadék pillanatok alatt átrajzolta a közlekedési térképet és reggelre káosz lett úrrá az ország jelentős részén. Városban, falun, autópályán és mellékutakon is nehézkessé, sok helyen pedig életveszélyessé vált a közlekedés.

Közlekedési káosz alakult ki az időjárás miatt

Fotó: Bama.hu

Káosz az utakon

Somogy vármegyében a helyi buszjáratok szó szerint megadták magukat a jeges utaknak, több jármű keresztbe állt az úton, a közlekedés pedig megbénult. Volt, aki inkább visszafordult, mások lemondtak az iskoláról vagy a munkáról, mert a menetrend teljesen kiszámíthatatlanná vált. A hókotrók és a sószórók is megjelentek, de a csúszós burkolat komoly kihívást jelentett így is.

A HungaroMet narancssárga riasztást adott ki az ónos eső miatt, és jelezte, hogy a következő órákban tovább romolhat a helyzet. A Dunántúli-középhegységben, a Mecsek térségében és az Északi-középhegység magasabb részein tartós ónos esőre kell számítani, miközben több centiméter friss hó is hullott. Sok helyen az utak így percek alatt jégpályává változtak.

A rendőrség is figyelmeztet

A hatóságok nyomatékosan kérik a sofőröket, hogy lassabban vezessenek, tartsanak nagyobb követési távolságot és csak akkor induljanak útnak, ha muszáj.

Az ónos eső nem kegyelmezett az autópályáknak sem. Az M0-s autóút keleti szektorában több jármű ütközött, köztük kamionok is, a torlódás meghaladta a tíz kilométert. Máshol hókotró és kamion karambolozott, ami miatt sávokat kellett lezárni. Az M1-esen Tatabánya térségében a várakozó kamionok bénították meg a forgalmat, az M7-esen pedig több autó csúszott egymásba, amiről a Feol.hu is beszámolt. De sajnos az M3-as irányában is lépésben haladnak a járművek. Főutakon is sorra érkeztek a riasztások, hol felborult autók, árokba csúszott járművek, félpályás lezárások nehezítették a közlekedést.

Az ország minden pontján káosz és a baleset

Fotó: Balesetinfo Facebook oldala

Senki sincs biztonságban

Nemcsak az autósok, a tömegközlekedést használók is megszenvedték a télies időjárást. Több helyen buszjáratok maradtak ki vagy késtek jelentősen, míg kamionok akadtak el főutakon és mellékutakon egyaránt. A katasztrófavédelem és a mentők folyamatosan dolgoztak, volt, ahol beszorult sérülteket kellett kiszabadítani.