Azért várom, hogy meghalj, hogy lepisilhessem a fejfádat

Tóth Gabi volt a vendége a Másik Oldal legutóbbi adásának. Kárász Róbert kérdéseire válaszolt, mesélt a karrierjéről, a róla kialakult képről és az átélt tapasztalatairól. A műsorvezető elmondta, számára nehezen érthető az az indulat, amely körülveszi, és arra biztatta a nézőket, hogy próbáljanak nyitottabban közeledni hozzá, mert akkor majd látni fogják, hogy kifejezetten közvetlen személyiség, ráadásul az ország egyik legerősebb női hangjával is ő rendelkezik.

Tóth Gabinak keményen beszólogatnak a közösségi médiában

Fotó: MW Bulvár

Az énekesnő őszintén beszélt arról, milyen embernek tartja magát:

szókimondónak, erős igazságérzettel, és nem tagadja, hogy igényli a figyelmet.

Úgy fogalmazott, színpadi emberként számára természetes a feltűnőbb viselkedés. Felidézte a fiatalabb korát, amikor jóval nyersebben kommunikált, amit részben az magyarázott, hogy hosszú éveken át férfiakból álló zenekarokban dolgozott. Ugyanakkor hangsúlyozta: szerinte a szóhasználat és a hit nem zárják ki egymást, mert Isten nem a kimondott szavak, hanem a tettek alapján ítéli meg az embert – vette észre a Blikk.

Az egész családomban van egy ilyen trágárság, ami okozhat megosztottságot, és jogosan merülhet fel, hogy ha valaki hívő, az nem így viselkedik. Az szerényebb, csendesebb, fegyelmezettebb, decensebb, de én ebben annyira nem hiszek. Nem hiszem, hogy Isten azért szeret vagy nem szeret valakit, mert kicsúszik a száján egy-két olyan szó, vagy úgy nyilvánul meg. Szerintem a tetteink, hogy embertársainkkal hogyan bánunk, az sokkal inkább mérvadó"

– fejtette ki a véleményét.

Durva atrocitások érik Tóth Gabit

Az énekhangját vagy a személyiségét érő kritikák ma már kevésbé viselik meg, de amikor a családját, az anyaságát támadják vagy a halálát kívánó üzeneteket kap, az mélyen megrendíti. Felidézett egy különösen durva esetet. Valaki olyan üzenetet küldött neki, amelyben nyíltan bántó, szélsőséges kijelentést tett vele kapcsolatban.

Volt olyan, aki azt írta – és ezt jogi útra is próbálom vinni, és azt mondják, nagy sikerem is lehet abban, hogy megnyerjük –, hogy azért várom, hogy meghalj, hogy lepisilhessem a fejfádat"

– mesélte.