Azért várom, hogy meghalj, hogy lepisilhessem a fejfádat

Tóth Gabi volt a vendége a Másik Oldal legutóbbi adásának. Kárász Róbert kérdéseire válaszolt, mesélt a karrierjéről, a róla kialakult képről és az átélt tapasztalatairól. A műsorvezető elmondta, számára nehezen érthető az az indulat, amely körülveszi, és arra biztatta a nézőket, hogy próbáljanak nyitottabban közeledni hozzá, mert akkor majd látni fogják, hogy kifejezetten közvetlen személyiség, ráadásul az ország egyik legerősebb női hangjával is ő rendelkezik.
Az énekesnő őszintén beszélt arról, milyen embernek tartja magát:
szókimondónak, erős igazságérzettel, és nem tagadja, hogy igényli a figyelmet.
Úgy fogalmazott, színpadi emberként számára természetes a feltűnőbb viselkedés. Felidézte a fiatalabb korát, amikor jóval nyersebben kommunikált, amit részben az magyarázott, hogy hosszú éveken át férfiakból álló zenekarokban dolgozott. Ugyanakkor hangsúlyozta: szerinte a szóhasználat és a hit nem zárják ki egymást, mert Isten nem a kimondott szavak, hanem a tettek alapján ítéli meg az embert – vette észre a Blikk.
Az egész családomban van egy ilyen trágárság, ami okozhat megosztottságot, és jogosan merülhet fel, hogy ha valaki hívő, az nem így viselkedik. Az szerényebb, csendesebb, fegyelmezettebb, decensebb, de én ebben annyira nem hiszek. Nem hiszem, hogy Isten azért szeret vagy nem szeret valakit, mert kicsúszik a száján egy-két olyan szó, vagy úgy nyilvánul meg. Szerintem a tetteink, hogy embertársainkkal hogyan bánunk, az sokkal inkább mérvadó"
– fejtette ki a véleményét.
Durva atrocitások érik Tóth Gabit
Az énekhangját vagy a személyiségét érő kritikák ma már kevésbé viselik meg, de amikor a családját, az anyaságát támadják vagy a halálát kívánó üzeneteket kap, az mélyen megrendíti. Felidézett egy különösen durva esetet. Valaki olyan üzenetet küldött neki, amelyben nyíltan bántó, szélsőséges kijelentést tett vele kapcsolatban.
Volt olyan, aki azt írta – és ezt jogi útra is próbálom vinni, és azt mondják, nagy sikerem is lehet abban, hogy megnyerjük –, hogy azért várom, hogy meghalj, hogy lepisilhessem a fejfádat"
– mesélte.
Időnként kivonul a közösségi médiából, hogy egy kicsit feltöltődjön. Azt mondja, az elmúlt évek támadásai megedzették, ma már jóval vastagabb a bőre, és kevésbé viselik meg a bántó szavak.
Most már nem úgy bántanak ezek a dolgok, mint ahogyan négy évvel ezelőtt bántottak. Mert rájöttem, hogy nem tudnak újat kitalálni. Ha megnézed, mindig ugyanazok a narratívák. Mi új kommentet tudok olvasni? Egy idő után immunissá válsz ezekre"
– jegyezte meg.
Pályafutása során számos hullámvölgyet élt át Tóth Gabi. Volt időszak, amikor havonta 30–35 nagykoncertet adott, rendszeresen szerepelt tévéműsorokban, reklámarcként is dolgozott, mégis többször kényszerült újrakezdeni. Az elmúlt két év ismét nehezebben alakult számára, de most úgy érzi, újra jó irányba fordultak a dolgok.
A mi szakmánk ilyen, nagyon sokszor vannak hullámzások benne. Én emiatt már nem aggódom, mert megéltem 2006-ban, 2010-ben, utána meg szépen íveltem felfelé, és most, az elmúlt két évben volt egy mélyebb hullám. De most már megint nem tudom ezt mondani, mert tavaly nyár vége óta megint fölfele ívem a karrierem, szerencsére"
– árulta el.
Arról is beszélt, ami igazán fájdalmas számára:
a szakma egy része elfordult tőle, miután nyíltan felvállalta jobboldali nézeteit.
Ennek ellenére optimista. Hisz abban, hogy egyszer még stadionokat tölthet meg, amit a következő 10 évben elérhető célnak tart. A zenészek közéleti szerepvállalásával kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, a művészek igenis felelősek azért, amit a dalaikon keresztül üzennek a közönségnek.
Sokan jogosan úgy érzik, hogy a zenészeknek miért kéne állást foglalni? Viszont ez nekem degradálása a szakmánknak. A mi küldetésünk igenis fontos. Hogy milyen üzenetet hordoznak a dalaink, azzal igenis hatást érünk el. (…) Szerintem felelőssége van a zenészeknek. Vannak, akik úgy gondolják, hogy nem kell ezzel foglalkozni, én abba a csoportba tartozom, hogy igenis foglalkozni kell, és mindenkinek szíve jog kiállni amellett a párt vagy értékrend mellett, amiben hisz"
– tette hozzá.
Hogy miről volt még szó az interjúban, megtudhatja, ha ide kattint.
