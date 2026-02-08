Nagyon komoly dolgon van túl a Jókai utcai házomlásban megsérült balerina

Hírlevél
Egy budapesti házomlás 2022-ben egy pillanat alatt megváltoztatta egy fiatal táncművész életét. Tóth Nikolett azóta kerekesszékben él, állapota pedig az elmúlt időszakban romlott, ezért újabb, életmentő műtétre volt szüksége.
Átlagos munkanapnak indult 2022. június 27-e Tóth Nikolett számára. A Budapesti Operettszínház táncművésze éppen dolgozni tartott, amikor a Jókai utcában egy felújítás alatt álló épületből építési törmelék rázuhant. A baleset megváltoztatta az életét. A balerina többé nem táncolhat, hiszen súlyos gerincsérülést szenvedett, és azóta kerekesszékben ül – idézte fel a tragédiát a Bors.

Tóth Nikolett jelenleg is kórházi kezelés alatt áll a speciális gerincműtét után
Fotó: Borsonline

Újabb műtéten esett át a Jókai utcai házomlásban lebénult Tóth Nikolett

A történtek után jogi eljárások sora indult. A balerina és ügyvédje, Ikanov Gábor hét különböző pert kezdeményezett az építkezésben érintett cégekkel szemben. Ezek mára mind lezárultak. A legutolsó ügy tavaly november végén megegyezéssel ért véget, 

amelynek eredményeként Nikolettet összesen 200 millió forint kártérítés és sérelemdíj illeti meg, emellett havi 3,5 millió forintos életjáradékot is kap. 

A baleset kapcsán indult büntetőeljárás ugyanakkor még nem jutott el a bíróságig. A táncművész többször hangsúlyozta: számára már nem számít, hogy a felelősök milyen ítéletet kapnak, hiszen ez az ő mindennapjain nem változtat, de valamilyen kapniuk kell.

Nikolett deréktól lefelé érzéketlen, ennek ellenére állandó, nehezen csillapítható idegi fájdalmakkal él együtt. A sérülése óta nagyjából tíz műtéten esett át. Volt időszak, amikor az állapota nem romlott, az utóbbi hónapokban azonban újabb problémák jelentkeztek. Az orvosok végül egy összetett gerincsebészeti beavatkozás mellett döntöttek.

A műtétet nemrég végezték el, a táncost jelenleg is kórházban ápolják. 

Az ujjaim és a kézfejem nem működött megfelelően, de a műtétnek tulajdonképpen az is tétje volt, hogy életben maradjak. Nem gondolok a legrosszabb lehetőségekre, bízom benne, hogy a műtét sikeres lesz"

– mondta a Borsnak az egykori balerina. Az operáció során a gerince mellől egy korábban beültetett shuntöt, vagyis egy katéterrendszert is eltávolítottak, a részletekre azonban nem emlékezhet, mivel altatásban történt a beavatkozás.

A tánc, mint hivatás, már csak a múlt számára, amit Nikolett elfogadta. A reményt viszont nem adta fel: abban bízik, hogy az orvostudomány fejlődése egyszer lehetővé teszi számára, hogy legalább segédeszközzel felálljon, és néhány lépést megtegyen.

 

