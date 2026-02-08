Nagyon komoly dolgon van túl a Jókai utcai házomlásban megsérült balerina

Átlagos munkanapnak indult 2022. június 27-e Tóth Nikolett számára. A Budapesti Operettszínház táncművésze éppen dolgozni tartott, amikor a Jókai utcában egy felújítás alatt álló épületből építési törmelék rázuhant. A baleset megváltoztatta az életét. A balerina többé nem táncolhat, hiszen súlyos gerincsérülést szenvedett, és azóta kerekesszékben ül – idézte fel a tragédiát a Bors.

Tóth Nikolett jelenleg is kórházi kezelés alatt áll a speciális gerincműtét után

Fotó: Borsonline

Újabb műtéten esett át a Jókai utcai házomlásban lebénult Tóth Nikolett

A történtek után jogi eljárások sora indult. A balerina és ügyvédje, Ikanov Gábor hét különböző pert kezdeményezett az építkezésben érintett cégekkel szemben. Ezek mára mind lezárultak. A legutolsó ügy tavaly november végén megegyezéssel ért véget,

amelynek eredményeként Nikolettet összesen 200 millió forint kártérítés és sérelemdíj illeti meg, emellett havi 3,5 millió forintos életjáradékot is kap.

A baleset kapcsán indult büntetőeljárás ugyanakkor még nem jutott el a bíróságig. A táncművész többször hangsúlyozta: számára már nem számít, hogy a felelősök milyen ítéletet kapnak, hiszen ez az ő mindennapjain nem változtat, de valamilyen kapniuk kell.

Nikolett deréktól lefelé érzéketlen, ennek ellenére állandó, nehezen csillapítható idegi fájdalmakkal él együtt. A sérülése óta nagyjából tíz műtéten esett át. Volt időszak, amikor az állapota nem romlott, az utóbbi hónapokban azonban újabb problémák jelentkeztek. Az orvosok végül egy összetett gerincsebészeti beavatkozás mellett döntöttek.

A műtétet nemrég végezték el, a táncost jelenleg is kórházban ápolják.

Az ujjaim és a kézfejem nem működött megfelelően, de a műtétnek tulajdonképpen az is tétje volt, hogy életben maradjak. Nem gondolok a legrosszabb lehetőségekre, bízom benne, hogy a műtét sikeres lesz"

– mondta a Borsnak az egykori balerina. Az operáció során a gerince mellől egy korábban beültetett shuntöt, vagyis egy katéterrendszert is eltávolítottak, a részletekre azonban nem emlékezhet, mivel altatásban történt a beavatkozás.

A tánc, mint hivatás, már csak a múlt számára, amit Nikolett elfogadta. A reményt viszont nem adta fel: abban bízik, hogy az orvostudomány fejlődése egyszer lehetővé teszi számára, hogy legalább segédeszközzel felálljon, és néhány lépést megtegyen.