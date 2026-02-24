Így halt meg két magyar fiatal egy osztrák acélgyár mélyén

Ahogy arról az Origo beszámolt, február 17-én 11 óra 30 perc körül két magyar munkás dolgozott az ausztriai Leoben-Donawitz városrészben, a Voestalpine Stahl Donawitz GmbH üzemében. A tragédia akkor következett be, amikor a föld alatti aknában végzett vágási munkák során szén-monoxid szabadult fel.

Ebben a gyárban történt a két magyar fiatal életét követelő tragédia Fotó: Voestalpine

Tragédia az acélgyár föld alatti aknájában

A 26 és 20 éves férfi karbantartási feladatokat végzett az aknában. A szén-monoxid különösen veszélyes gáz: színtelen és szagtalan, így az ember nem érzékeli jelenlétét, mégis rövid idő alatt súlyos mérgezést okozhat.

A művezető talált rájuk, azonnal megkezdte a mentést. A 26 éves férfi a helyszínen megfulladt.

A 20 éves munkást mentőhelikopter vitte kórházba Grazba, de két nappal később ő is meghalt.

Hiába szállították mentőhelikopterrel kórházba a tragédia egyik magyar áldozatát, az életét nem tudták megmenteni

Fotó: Illusztráció/Flajsz Péter - 24 Óra

Vésztői fiatalok az áldozatok

A hírek szerint mindkét áldozat a Békés vármegyei Vésztőről származott. A településen megerősítették, hogy helyi fiatalokról van szó, akik egy osztrák munkaközvetítőn keresztül jutottak ki az üzembe dolgozni.

A családok jelenleg szeretteik földi maradványainak hazaszállítását intézik, a helyi önkormányzat pedig segítséget ajánlott fel számukra.

Vizsgálják a tragédia körülményeit

A rendőrség és a munkavédelmi szakemberek vizsgálatot indítottak annak kiderítésére, hogyan szabadulhatott fel a mérgező gáz az üzemben. Egyelőre nem tisztázott, hogy a vágási munkálatok során pontosan mi vezetett a felhalmozódásához.

A Békés vármegyei hírportál megkereste a Voestalpine vállalatot. A cég a Beol.hu kérdéseire szűkszavúan reagált: kihangsúlyozták, hogy az ügyben az osztrák rendőrség már kiadott egy tájékoztatást, azon túl további részleteket nem kívánnak nyilvánosságra hozni. A rendőrség csupán annyit közölt, hogy február 17-én 11 óra 30 perc körül a két magyar munkás karbantartási munkálatokat végzett egy földalatti aknában. Vágási műveletek közben szén-monoxid szabadult fel. A tragédia kivizsgálása folyamatban van.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

