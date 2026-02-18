Brutális tűz Borsodban, a mentősöknek is keményen kellett küzdeniük az áldozatokért – videó

Hétfő hajnalban két súlyos tűzeset történt Borsod vármegyében. Az egyik tragédia Ózdon történt, ahol egy nyugdíjas hölgy az újraélesztés után életét vesztette, a másik Ónodon, ahol egy család háza semmisült meg teljesen – írta a Boon.hu.

A nyugdíjas asszonyt hiába élesztették újra a tragédia után, a kórházban meghalt

Forrás: tények.hu

Ózdi tragédia

Ózdon, egy csendes utcában a hajnali órákban lángra kapott egy családi ház. A tűz gyorsan terjedt, a város hivatásos tűzoltóit riasztották a helyszínre. Az egységek az ablakon keresztül hozták ki a füsttel teli házból az ott lakó idős asszonyt, majd átadták a mentőknek.

A helyszínen életjeleket nem mutatott, újraélesztették és kórházba szállították, de a sérülései túl súlyosak voltak. Végül a kórházban elhunyt.

A tűz az épület tetőszerkezetét és három ott parkoló autót is elért, az udvart teljesen elborította az égett törmelék.

Ónodi tűzeset: egy család mindent elveszített

Ónodon, az Arany János utcában egy másik családi ház gyulladt ki kedd reggel. Az édesanya két gyermekével otthon tartózkodott, amikor először azt vette észre, hogy elment az áram. Amikor felment a padlásra, látta, hogy csepeg és olvad a nikecel. Ezután gyorsan kijutottak a házból és segítséget hívtak.

A férj munkába menet tudta meg a történteket, azonnal hazasietett, de mire odaért, a ház lángokban állt. A tűzoltók gyorsan kiérkeztek és eloltották a tüzet, de az épület annyira megsérült, hogy lakhatatlanná vált. Az otthonban minden megsemmisült, a bútorok, készülékek és a személyes tárgyak is. A család átmenetileg a férj szüleinél lakik, de szeretnék újraépíteni házukat. A tüzet valószínűleg elektromos hiba okozta.

Ahogy a borsodi idős asszony életét sem tudták megmenteni a tűz után, úgy kedd reggel Szlovákiában is borzalmas tragédia történt. Egy Budapestre tartó lengyel busz és egy farönköket szállító kamion rohant egymásba, a busz vezetője a helyszínen életét vesztette, mert bent ragadt a vezető fülkébe, ami kigyulladt.