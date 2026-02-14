Ráébredt a titokra, ezért kivégezte családját az elkeseredett férfi

A 38 éves Ralph Bacon február 10-én este borzalmas dolgot tett Ocala városában. A hatóságok szerint lelőtte a feleségét, Nancyt, valamint a nő négyéves kislányát, Edent az anya lakásánál. A szörnyű tragédia végén a férfi öngyilkosságot követett el – írta a Borsonline.hu.

A tragédia után a rendőrök nagy erőkkel keresték a menekülő férfit, de nem tudták megmenteni saját magától

Fotó: Pexels / Illusztráció

Ez állhatott a tragédia mögött

A rendőrséget este negyed tíz után riasztották, miután lövéseket hallottak a lakóparkban. Amikor a hatóságok kiértek, már nem tudtak segíteni, a nő és a kislány is halottak voltak.

A környéken élők azt mondták, hogy a férfi a lövések után azonnal elhajtott az autójával. A Ocala Rendőrkapitányság rendszámfelismerő kamerák segítségével követte az útját, és hamarosan rájöttek, hogy a férfi Georgia állam felé menekül. Nem sokkal az államhatár után utolérték, de amikor a rendőrök megközelítették az autóját, Ralph elővette a fegyverét és saját magával is végzett.

A rendőrfőnök, Mike Balken elmondta, hogy a pár kapcsolata már korábban is megromlott, és egy időre külön is váltak. Az ünnepek alatt viszont úgy döntöttek, adnak még egy esélyt egymásnak, és újra megpróbálnak együtt élni. Ez azonban nem tartott sokáig.

A nyomozók szerint hatalmas feszültséget okozott köztük, amikor a férfi megtudta, hogy a négyéves kislány valójában nem az ő vér szerinti gyereke.

A rendőrfőnök azt mondta, tanúk szerint ez az információ központi problémává vált a kapcsolatukban. A hatóságok egyelőre még vizsgálják a pontos körülményeket és tovább dolgoznak a floridai és georgiai helyszíneken, hogy minden részletet kiderítsenek.

Az biztos, hogy ez a családi konfliktus három ember életét követelte, és az eset ismét felhívja a figyelmet arra, milyen gyorsan válhat tragédiává a titkok és feszültségek sora.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.