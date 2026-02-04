Halálos baleset szánkózás közben: meghalt egy háromgyerekes családapa

A tragédia szánkózás közben történt, amikor a 36 éves Christopher O’Quinn barátaival és családjával próbált kikapcsolódni a viharos idő ellenére Abbeville megyében. A férfi egy magánterületen szánkózott, a szánkót pedig egy terepjáró jellegű jármű, egy UTV húzta. A vidám program azonban pillanatok alatt rémálommá vált – írta a Ripost.

Tragédia történt szánkózás közben, apa nélkül maradt a család

Tragédia a havas lejtőn

A hatóságok szerint Christopher szánkója egy másik járműnek ütközött. A becsapódás olyan súlyos volt, hogy az édesapa fejsérülést szenvedett és a helyszínen életét vesztette. Az esetet a halottkém egyértelműen balesetként minősítette. A szánkón Christopherrel együtt egy másik felnőtt is utazott, őt kórházba szállították. A férfi felesége, Jordan O’Quinn szintén a helyszínen szánkózott, ám csodával határos módon neki nem esett baja.

A gyászoló özvegy megtörten beszélt férjéről egy televíziós interjúban. Elmondása szerint Christopher nemcsak szerető férj, hanem kivételes apa is volt.

Tudatos, odafigyelő apa volt. Minden este megfogta a gyermekeink arcát, és elmondta nekik, mennyire szereti őket, és mennyire büszke rájuk. Nagy szível és hihetetlen módon szeretett. Mindenki, aki körülötte volt, tudta, hogy fontos számára. Nagy szíve volt, hihetetlen módon szeretett. Egy volt a millióból

– idézte fel könnyeivel küzdve a gyászoló feleség.

A háromgyermekes apuka halála az egész közösséget megrázta, sokan egyszerűen képtelenek elhinni, hogy egy ártalmatlan szánkózás ilyen végzetes tragédiába torkollhat. Ugyanezt gondolta az a texasi család is, akikkel szinte pontosan ugyanez történt meg néhány nappal ezelőtt.