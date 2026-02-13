Kúriai döntés: ugrik a szombati tüntetés és a rendőrségi tiltás marad érvényben

Hírlevél
Újabb, Budapestre szervezett rendezvény kapott piros lámpát, amelynek értelmében nem rendezhetik azt meg a szervezők. A szombatra tervezett tüntetés sorsa ugyanis végleg eldőlt, miután a legfelsőbb bírói fórum kimondta, hogy nem lehet megtartani az eseményt.
Nem lesz tüntetés szombaton Budapesten, a Kúria jogerős döntésével pontot tett az ügy végére. A bíróság helybenhagyta a BRFK korábbi határozatát, amely már korábban megtiltotta a rendezvényt – tájékoztatta az Origonak a BRFK.

Fotó: Pixabay (illusztráció)

Tüntetés helyett bírósági stop – döntött a Kúria

A „Mondjunk nemet a gyűlöletre! Soha többé fasizmust!” elnevezésű demonstrációt a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége szervezte volna, ám a rendőrség szerint a vonulás komoly közlekedési fennakadásokat és közrendi kockázatokat hordozhat. A szervezők ugyan bírósághoz fordultak, de a Kúria végül a hatóságoknak adott igazat.

A döntés jogerős, fellebbezésre nincs lehetőség, vagyis a tervezett útvonalon és időpontban biztosan nem tartják meg az eseményt. A határozat indoklása szerint a közbiztonság és a közlekedés zavartalansága elsőbbséget élvezett.

Így a hétvégi vonulás helyett csak a jogi tanulság maradt, amely szerint nem minden bejelentett tüntetés jut el a megvalósításig.

A hét elején azonban a téli olimpiát sikerült megzavarnia a természetvédőknek, a demonstrációjuk rendőri beavatkozással ért véget.

 

 

