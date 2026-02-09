Mentőcsapat indult egy túrázóért a Kékestetőre

Egy idős asszony Magyarország tetején, a Kékesen Parádóhutára akart lejutni társaival a kék túraútvonalon február 6-án, amikor megtörtént a baj. Elesett a havas hegyen. Miután az okosórája jelezte, hogy bajba jutott, útnak is indult a segítség a nyugdíjasért, aki egy percig sem volt egyedül. Egyik társa a túrázóval maradt, szó szerint megtámasztotta, és vigyázott rá, ameddig kellett – írta a Heol.hu a TV2 Tények értesülései alapján.

Hét ember segített a bajba jutott túrázónak Kékestetőn február 6-án

Fotó: TV2 Tények

Komoly sérüléseket szenvedett az idős túrázó

A Kékes Kutató-Mentők csoportvezetője, Révész Zoltán a tévéseknek elárulta, hogy heten indultak el a Mátrába, egy terepjárót és egy quadot is magukkal vittek. A túraútvonalat aznap jég borította, a sűrű hótakaró pedig nehezítette a közlekedést.

A kutató-mentők láncfűrésszel vágták ki a fákat, hogy hozzáférjenek a túrázóhoz. Miután ez sikerült,"tepsibe" ültették, és "leszánkóztatták" a hegyoldalon, majd átadták a mentőknek.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a tévéseknek azt mondta, a recski mentőegység vonult ki a helyszínre a balesetet szenvedett beteghez,

akit csípőtáji törés gyanújával sürgősségi osztályra vittek.

A kutató-mentők arra kérnek mindenkit, hogy havas, jeges terepen senki ne induljon el megfelelő – szöges vagy csúszásgátlóval ellátott – cipő nélkül.

Ez fontos, de a nap híre ez: elképesztő fordulat történt Egressy Mátyás ügyében, van egy gyanúsított. Olvassa el, kicsoda!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.



