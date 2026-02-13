„Hallottam, hogy üvöltenek az emberek” – megszólalt a budakeszi pusztító tűz egyik túlélője

Sikolyok törték meg a Budakeszin lévő Zichy Péter utca csendjét péntek hajnalban. Egy munkásszállóként üzemelő sorházban bekövetkező gázrobbanás pillanatok alatt lángtengerbe borította az épületet. A lakók többsége még az igazak álmát aludta. A katasztrófavédelem emberei megfeszített munkával 47 embert menekítettek ki a lángokból, de a tragédiát így sem lehetett elkerülni. A födém leszakadása és a megfékezhetetlen tűz négy emberéletet követelt. Hárman a romok között lelték halálukat, a negyedik áldozat pedig a kórházban, a szakszerű orvosi ellátás ellenére belehalt a sérüléseibe – írta a Bors.

A tűz és a robbanás után csak üszkös romok maradtak a Zichy Péter utcai épület helyén

Fotó: Győri Ottilia, Budakeszi polgármesterének a Facebook-oldala

Gázrobbanás okozta a tűzesetet

A túlélők beszámolói húsba vágó képet festenek a menekülés perceiről. A 60 éves, mozgáskorlátozott I. Ferenc gerincmerevítővel és könyökmankóval, fél oldalára bénultan küzdött az életéért a szobájába „alattomosan beáramló” fullasztó füstben. Miközben a folyosókon kétségbeesett üvöltés hallatszott, ő csak a legfontosabb iratait és egy vékony kabátot tudott magához venni, aztán a lángok elől az utcára menekült.

Nem tudtam, hogy életben maradok-e vagy meghalok. Majdnem megfulladtam, azt se tudom, hogyan éltem túl… Este hallottam egy hangot, azt hittem valamelyik szomszéd kopácsol, még ki is kiabáltam, hogy fejezze be, majd visszaaludtam. Ez után történt a robbanás. Az utcát ellepték a mentősök és a tűzoltók. Azonnal elláttak minket. Több embert elvittek kórházba, engem füstmérgezés miatt. Most a legnagyobb probléma az, hogy megoldjuk a lakhatást, mert csak akkor tudok dolgozni. Így mindenkit, akit csak lehet, arra kérek, segítsen nekünk! Nem maradt semmink, csak az, ami épp rajtunk volt a tűzvész során…"

– sírta el magát a férfi. Hasonló sokkról számolt be a 70 éves Gyuri bácsi is, aki bár fizikailag épségben maradt, lelkileg megtört.

Nagyon rosszul élem meg ezt az egészet. Én nem nagyon szívtam be füstöt, mert hamar kirohantam. Arra keltem én is, hogy kiabálnak, hogy felcsaptak a lángok. Az orvosok megvizsgáltak, azt mondják most már, hogy elmehetünk, de nincs hová… Az utcára kerülünk, nekem még a papírjaim sincsenek meg."

A hatóságok vizsgálata szerint a tragédiát egy felrobbant gázpalack okozta, de a helyszínen több súlyos szabálytalanságra, köztük engedély nélküli gázvételezésre is fény derült. A rendőrség közveszély okozása miatt büntetőeljárás keretében keresi a felelősöket, miközben a szakértők még vizsgálják a tűz pontos kiindulópontját.

Amikor a tűzoltók kiérkeztek, körülbelül 200 négyzetméteren égett az épület felső része, illetve a tető. A tűzoltók azonnal megkezdték a tűz oltását és megelőzték a továbbterjedését. Az égő részből 27 embert menekítettek ki. Mivel leszakadt a födém, az oltást követően átvizsgáltuk a romokat, ahol három halálos áldozatot találtunk meg. Később jött az információ, hogy a kórházban meghalt a negyedik áldozat. Több gázpalackot tároltak az épületben, amelyből egy fel is robbant"

– nyilatkozta Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. A bajban megmozdult a helyi közösség. Budakeszi önkormányzata azonnal megnyitotta a polgármesteri hivatalt, hogy melegedőt és ideiglenes szállást biztosítson a fedél nélkül maradtaknak, valamint segítséget nyújtson az elveszett iratok pótlásában.