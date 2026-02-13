Lángba borult egy budapesti étterem

Péntek délelőtt lángra kapott egy ázsiai étterem elszívóberendezése a Budafoki úton, a XI. kerületben. A tűzoltók villámgyorsan megérkeztek a helyszínre, áramtalanították az épületet, és megkezdték az oltást – írta a Blikk.hu.

Tűz ütött ki egy ázsiai étterem elszívóberendezésében

Fotó: Unsplash

Tűz ütött ki a Budafoki úton

Az étterem belső terében az álmennyezetet is megbontották, a padlást és a tetőszerkezetet alaposan átvizsgálták, hogy kizárják az esetleges újabb tűz kialakulását. A mentők is jelen voltak, de sérültekről egyelőre nem érkezett hír.

A hatóságok vizsgálják a tűz keletkezésének pontos okát, miközben az étterem és környezete biztonságát igyekeznek teljes körűen helyreállítani.

Budakeszin a Zichy Péter utcában péntek hajnalban gázrobbanás okozott pusztító tüzet, amely a munkásszállóként üzemelő sorházban élő négy ember életét követelte.